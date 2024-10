Koop deze uiterst exclusieve cabrio met V6 op Marktplaats

Wil je een cabrio die niemand anders heeft? Zoek niet verder!

De temperaturen zijn deze week behoorlijk aangenaam voor oktober, dus laten we eens gek doen en een cabrio occasion uitlichten. En niet zomaar eentje, op Marktplaats vonden we een uiterst zeldzame cabrio. Met een V6. Wie wil dat nou niet?

Dit is een auto die even een introductie nodig heeft, maar dat zijn nou net de leukste occasions. Jij kijkt hier naar een Toyota Solara, een grote D-segment cabrio uit 2006. De Solara was er ook als coupé en heeft twee generaties gekend. Dit is de tweede en tevens laatste generatie, want naar grote cabrio’s bleek niet meer zoveel vraag te zijn.

De Toyota Solara had een eigen design, maar was in feite niets meer en niets minder dan een Camry Cabrio. Als je op zoek bent naar een cabrio met sportieve rijeigenschappen moet je dus even verder kijken.

De Solara heeft een dikke V6, dat dan weer wel. Standaard had deze auto een 2,4 liter viercilinder, maar je kon ook wat dieper in de buidel tasten en voor een V6 gaan. Dat is de 3,3 liter 3MZ-FE, die we hier in Nederland alleen kennen uit de Lexus RX 400h. Maar dat was een hybride en de Solara is dat niet. Deze V6 is puur op eigen kracht goed voor 224 pk.

Zoals je ziet aan het kenteken is deze auto afkomstig uit de VS. De Solara was bedoeld voor de Amerikaanse markt en werd daar ook gebouwd. In Europa is deze auto nooit geleverd, maar dat had je waarschijnlijk al door. Als Toyota de auto hier had willen leveren hadden ze trouwens een andere naam moeten verzinnen. Peugeot heeft namelijk de rechten op de naam Solara, omdat er ooit een Talbot was die zo heette.

Voor de elegante looks moet je de Toyota Solara niet kopen, maar het is wel een ruime cabrio. En je rijdt bovendien in een (bijna) unieke auto. Er rijden slechts 8 Solara Cabrio’s rond in Nederland. Als je van buitenbeentjes houdt is dit dus een hele leuke optie. De auto staat te koop op Markplaats voor €14.900.