Waarom is een elektrische MINI zoveel goedkoper in Duitsland…?

Dat benzineauto’s goedkoper zijn in Duitsland weten we, maar waarom is een elektrische MINI ook een stuk goedkoper?

Auto’s zijn in Duitsland goedkoper dan bij ons, dat is geen nieuws. Dat is de schuld van de bpm. Een oplettende lezer merkte echter op dat een elektrische MINI óók een stuk goedkoper is in Duitsland. En dat ligt toch echt niet aan de bpm.

In Duitsland ligt de btw ook iets lager dan in Nederland, maar als we naar de netto prijs kijken is de MINI alsnog een stuk goedkoper. Ex btw kost de MINI Cooper Electric hier €28.793,39, terwijl je in Duitsland maar €22.705,46 betaalt. Dat scheelt toch ruim 25%. Best wel significant dus.

De grote vraag is: waar komt dat prijsverschil vandaan? Die vraag hebben we voorgelegd aan BMW Nederland, die met het volgende antwoord kwam:

In Duitsland is het agentuurmodel vanaf 1 oktober ingevoerd. Nederland volgt op een later moment. Binnen het agentuurmodel hebben we te maken met een vaste prijsstelling voor onze auto’s. De prijsstelling van een auto is en blijft complex en wordt beïnvloed door vele factoren, waaronder lokale belastingen, regelgeving en marktdynamiek. Maar ook kan korting of een goede inruilwaarde van je huidige auto daar deel van uitmaken. Wat een klant onder de streep betaalt in Duitsland en in Nederland zal in de praktijk niet veel van elkaar afwijken. De MINI dealer kan dit voor de klant ook inzichtelijk maken.

Kort samengevat is het dus eh… onduidelijk. Lokale belastingen hadden we er al uitgefilterd en korting of inruilwaarde heeft natuurlijk ook weinig te maken met de catalogusprijs. Dan zou het dus vooral aan het agentuurmodel moeten liggen. Nou… we kunnen niet wachten tot dit ook in Nederland wordt ingevoerd.