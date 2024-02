Dacia Spring 2024 is oude wijn in nieuwe zakken

De Dacia Spring heeft voor 2024 een grondige facelift gekregen.

De goedkoopste elektrische auto is in het nieuw gestoken. Goed nieuws! Tot op heden had de Roemeen een vrij saai uiterlijk. Je koos deze EV als een mobiliteitsoplossing, niet omdat ‘ie er nou zo sexy uitziet.

Nieuw exterieur, nieuw interieur

De nieuwe Dacia Spring zet grote stappen in zowel het in- als het exterieur. Er staat zowaar een volwaardige auto. Nou, denk je dan. Wat is het grote nieuws met betrekking tot de aandrijflijn? Niets, helaas. Serieus, de toch wat tegenvallende specificaties zijn gebleven.

De bestuurder kijkt naar een 7 inch groot scherm en het infotainmentscherm is 10 inch groot. Op het stuurwiel zitten een aantal fysieke knoppen en ook onder het scherm zitten knoppen voor de bediening van onder andere climate control.

Dezelfde techniek

Het flitsende exterieur en interieur staat in contrast met de technologie. Want de techniek is in de Dacia Spring anno 2024 alles behalve indrukwekkend te noemen. De accu is 26,8 kWh groot, je hebt beschikking tot 65 pk vermogen en je kunt tot 30 kW snelladen. De opgegeven actieradius bedraagt 220 kilometer. Dat maakt de Spring 2024 nog steeds een goede tweede auto, maar als primair voertuig schiet de Dacia tekort.

Dacia Spring verkopen

Dacia lanceerde de Spring in 2021. In 2023 kreeg het model een kleine update. Sinds de lancering heeft het merk 140.000 exemplaren wereldwijd verkocht. Alles draait om betaalbaarheid. Met SEPP-subsidie in de tas duikt de Dacia Spring onder de 20.000 euro en voor een nieuwe elektrische auto is dat nog altijd een prijspakker.

Dat klanten de Spring gebruiken als tweede auto en niet om op de snelweg kilometers te maken zie je terug in de statistieken. Dacia zegt dat de gemiddelde Spring een dagelijkse afstand van 37 kilometer maakt met een gemiddelde snelheid van 37 km/u. In 75 procent van de gevallen worden de auto’s thuis opgeladen en niet aan een publieke (snel)lader.

Het nieuwe exterieur en interieur maakt de Dacia Spring 2024 prettiger om naar te kijken en om in te zitten. Verkijk je echter niet op de looks. Het is nog steeds basistechniek aan boord van deze elektrische auto. Hou in je achterhoofd dat dit in de basis een verbouwde Renault Kwid voor de Europese markt is. Zoek je een tweede auto met een hoge zit, moet deze elektrisch zijn en heb je een budget van 20 mille, dan is de Spring nog altijd het overwegen waard. Maar ga zeker even proefrijden om aan te voelen of dit iets voor je is.