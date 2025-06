Jeffrey kocht zijn DROOMAUTO, een Audi R8 V10 PERFORMANCE #MijnAuto

In deze aflevering van Mijn Auto neemt Wouter plaats naast Jeffrey.

Jeffrey is een jonge autoliefhebber met een supergave Audi R8 V10 Performance uit 2022. De R8 is voor hem een droomauto. Niet als daily driver, maar als puur plezierobject. De Autoblog-lezer deelt ook openhartig hoe hij deze auto kon kopen om zo zijn droom waar te maken. Je ziet het in deze Mijn Auto!

