Audi schrapt einddatum plofmotor en flirt met R8-opvolger!

De deadline van 2033 is weg!

Audi geeft met de lancering van de nieuwe Q3 duidelijk aan in welke richting het merk gaat in Nederland: de geëlektrificeerde. De dieseluitvoering en benzineversies gaan stilletjes aan ons huisje voorbij, maar de PHEV komt wel gezellig op bezoek. Dat kan nog jaren het geval zijn.

Audi-baas Gernot Döllner bevestigt vandaag namelijk dat de eerder genoemde deadline van de verbrandingsmotor bij het merk van de baan is. Het einde van TFSI-motoren is door vorige bestuurders gepland in 2033, maar daar gaat Döllner niet in mee.

”We hebben al besloten om de productie die eerder gecommuniceerd is, te verlengen. Audi lanceert tussen 2024 en 2026 een compleet nieuwe line-up aan verbrandingsmotoren en plug-in hybride voertuigen. Dat geeft ons de komende zeven, acht, misschien zelfs tien jaar complete flexibiliteit. We zullen dan wel zien hoe onze markten zich ontwikkelen”, zegt Döllner tegen Autocar.

Het Audi-gamma van de komende jaren

Döllner gaat ook in op de modellen die je voorlopig bij de Audi-dealers kunt tegenkomen. Er zijn helaas geen plannen voor een nieuwe A1 of Q2. De basis van de ID.2 laat Audi dus onbenut. Wie wil instappen bij Audi, kan dat bij de A3 of Q3. Een A3 e-tron is ook al onderweg en moet in 2026 klaar zijn. Bovenaan het menu staat de A8 bij de ”lage modellen” en de hoge instappers gaat het niet verder dan een Q9.

Nieuwe Audi R8? Of TT misschien?

Dan missen we in het assortiment nog de leukere modellen. Uiteraard blijven de S en RS-lijn bestaan, maar komen er ook sportieve modellen, zoals de R8 en TT van weleer? Döllner had dit makkelijk kunnen ontkennen, maar doet dat niet. Hij zegt dat Audi ”denkt aan alles”. Hij vervolgt: ”Wij zijn autoliefhebbers, laat je verrassen. Er is ruimte voor Audi in dat soort segmenten. We overwegen verschillende mogelijkheden, maar het is nog net wat te vroeg om hierover te praten.”

Volgende VAG-rondje is van Audi

Alles dat je de komende jaren gaat zien van grote Volkswagen tot en met hoge Porsche heeft een achtergrond bij Audi. De grotere modellen (dus zeg maar vanaf de A5 naar boven) krijgen hard- en software uit de Audi-fabriek. Dus ook het SSP-platform waar Rivian voor aansluit. De eerste Audi’s op de nieuwe basis moeten eind 2027, begin 2028 verschijnen.

Resumé: Audi gaat nog lekker lang door met de verbrandingsmotor en vergadert over een nieuwe sportauto. Drie hoeraatjes voor Audi!

Foto: Audi R8 V10+ gespot door @wassiliproductions via Autoblog Spots