‘Audi R8 komt terug, met V8 uit de Temerario’

Een elektrische R8 wil natuurlijk niemand, dus er lijkt nu toch weer een R8 met verbrandingsmotor te komen…

Audi heeft de laatste jaren alle tweedeurs modellen één voor één de nek omgedraaid. Niet alleen de echte sportwagens – de TT en de R8 – hebben het veld moeten ruimen, ook de A5 en de A3 Cabrio zijn geschrapt. Audi heeft nu als enige van de Duitse Drie geen enkele coupé of cabrio in het gamma. Dat kan natuurlijk niet.

Er klinken nu geluiden dat er toch weer een coupé gaat komen. En wat voor een… Naar verluidt bereidt Audi een comeback van de R8 voor. Dat klinkt te mooi om waar te zijn, dus we houden nog een paar slagen om de arm. De bron is echter Autocar, die doorgaans wel goed geïnformeerd is. Al zijn ze zeker niet onfeilbaar.

Er gingen eerder geruchten over een elektrische R8-opvolger, maar iedereen weet inmiddels dat daar geen markt voor is. Het plan zou nu zijn om wederom een Lamborghini als basis te nemen. Na de Gallardo en de Huracán zou ook de Temerario een Audi-derivaat krijgen.

Dat betekent dus dat de R8 weer terug gaat naar de V8, waar de vorige generatie alleen met V10 te krijgen was. Dankzij de combinatie met drie elektromotoren is deze V8 helemaal bij de tijd. En aan vermogen heb je ook geen gebrek: het systeemvermogen bedraagt 920 pk. Al heeft de R8 doorgaans iets minder vermogen dan het Lamborghini-equivalent. Maar met – laten we zeggen – 800 pk kunnen we ook prima leven.

Gaat er dan echt een nieuwe R8 komen…? Volgens Autocar is de haalbaarheid onderzocht en is de ontwikkeling daadwerkelijk begonnen. We hopen van ganser harte dat het waar is. De auto zou al in 2027 onthuld worden. Dat is vrij snel, maar het scheelt natuurlijk dat Audi niet vanaf de grond een nieuwe supercar hoeft te bouwen.

Bron: Autocar

Afbeelding: schets voor de vorige generatie R8