Jippie! Dit weekend vette kans op regen in Oostenrijk

We weten wat dat betekent...

Even geen gezeur over een chassis dat niet met de top kan meedraaien of een Renaultmotor die steeds stuk gaat. Het zit er namelijk dik in dat het dit weekend flink gaat regenen en onweren in Spielberg bei Knittelfeld en inderdaad: daar ligt de Red Bull Ring waar zondag de GP van Oostenrijk wordt verreden!

Zoals bekend maken échte toppers in de regen het verschil, denk aan Michael Schumacher en Ayrton Senna. Daarnaast maakt het gebrek aan grip de auto iets minder belangrijk en zo kon het dat Verstappen vorig jaar in Brazilië op de Mercedessen na het gehele veld oprolde. Laten we hopen dat de jonge scheurneus dit weekend weer iets moois voor de kijker in petto heeft!

Niet alle weersites zijn het trouwens eens over de voorspellingen, maar de berichten variëren van “kans op een bui” tot vrij bar en boos met onweer. We gaan het zien!