Simsalabimmer, het is de BMW X2

Genieten baasje.

De Duitse Drie doen er alles aan om in elke mogelijke niche vertegenwoordigd te zijn en als het werk erop zit verzinnen ze er zelf gewoon een paar niches bij. Zo kan het dus dat er naast een X1, X3, X4, X5, X6 en de nog te introduceren X7 ook nog een X2 bij komt.

We zagen deze compacte SUV al in concept vorm, dat ding werd vorig jaar in Parijs onthuld en luisterde toen nog naar de naam X2 Concept. Het uiterlijk kreeg niet unaniem de handjes op elkaar, maar aan deze patenttekeningen te zien is een en ander nog aardig rechtgetrokken.

Verder komt de X2 op hetzelfde platform te staan als de diverse MINI’s, de X1 en de 2 Serie Active Tourer en Gran Tourer. Dat betekent onverdunde FWD pret en AWD op de optielijst. De koper zal het zeer waarschijnlijk jeuken welke as precies wordt aangedreven, maar voor de fanb0i is voorwielaandrijving natuurlijk een ramp. En daar heeft BMW volledig terecht lak aan.