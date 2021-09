Wat koop je als Max jou het racevirus geeft dit weekend?

Leuk hè, racen. Als je de smaak te pakken hebt gekregen met betrekking tot het racevirus geven we hier alvast een voorzetje!

Het mooie van racen is dat de keuze reuze is. Twee wielen of vier wielen. Voor een paar duizend euro iets kopen of meteen 10.000 euro ergens op stukslaan. Je bent zelf in controle wat dat betreft. Om je alvast wat inspiratie te geven gingen we zelf op Marktplaats op zoek naar uiteenlopende tweewielers en vierwielers met een knipoog naar racing.

Zanard kart 1500cc – € 1.200,-

Onze Formule 1-helden zijn allemaal zo begonnen. Dus waarom jij niet? Op Marktplaats is deze kart te koop voor 1.200 euro. Doe een goed bod en wellicht scoor je het monstertje met 1500cc voor een lagere prijs.

Honda CBR 929 CBR929 – € 2.995,-

Het voordeel van een tweewieler is dat je voor weinig geld heel hard kunt gaan. Voor nog geen 3.000 euro koop je een echte circuit motor in vorm van een Honda CBR 929 CBR929. De motorfiets komt uit 2001 en heeft 40.291 kilometer gelopen. Ook hier is bieden mogelijk.

BMW 328i E36 – € 7.500,-

De tijden dat je een goede E36 voor een habbekrats kon kopen zijn helaas voorbij. Voor deze BMW moet je misschien diep in de buidel tasten, maar de auto is wel meteen klaar om te gaan. Volgens de de verkopende partij in te zetten als drift- of als circuitauto.

Mini met Honda B16 – € 9.999,-

Dit is heel wat anders. Een klassieke Mini uit 1983 die klaar is om te racen op het circuit. Onder de motorkap ligt een betrouwbare en heerlijke B16 Honda motor. Het blok is gereviseerd en klaar om te gaan. Voor 10 mille de jouwe!