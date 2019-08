Jonge XTC-gebruikers te snel achter het stuur

Aan pillen poppen zit een risico.

“Alle tieners zeggen ja tegen MDMA”, een passage uit de hit ‘Drank en Drugs’ van Lil’ Kleine en Ronnie Flex. Ze hebben een punt: er wordt wel het een en ander gesnoven en geslikt onder de jeugd. Waaronder de steeds populairder wordende drug XTC. Het gebruik daarvan is vrijwillig en het is niet aan ons om daar een mening over te hebben, dus doen we dat niet. We zijn allemaal een keer jong geweest. Of we zijn nog jong. Toch?

Wat je niet moet doen is onder invloed zijn van drugs en dan achter het stuur kruipen. Alcohol en rijden moet je niet doen, zo veel is duidelijk. Autorijden met een XTC-pil achter de kiezen, dat is ook niet de bedoeling. De drug heeft invloed op je hersenen, waardoor die anders gaan werken dan normaal. Om nog maar te zwijgen van een zogenaamde bad trip krijgen, wat gepaard kan gaan met een aanval of beroerte achter het stuur. Uitkijken dus.

Bij alcohol is het effect van niet hele lange duur. Bij kleine alcoholische drankjes ben je binnen een halve dag nuchter. Bij XTC kan dit veel langer duren: afhankelijk van wat je hebt gegeten, wat voor kwaliteit pil je hebt ingenomen en je lichaamsbouw kan het zo’n 16 tot 40 uur duren voordat de pil uitgewerkt is. Tot die tijd mag je dus niet achter het stuur kruipen, en middels speekseltests kan de politie makkelijk aantonen of je XTC (of eigenlijk de stof uit XTC, MDMA) in je lichaam hebt. Heb je dat, dan kun je rekenen op 850 euro boete en een rijontzegging van één jaar. Da’s flink!

TeamAlert, een jongerenorganisatie, bekommert zich om deze situatie. Naar aanleiding van hun onderzoek, een enquete onder 1.460 jongeren die wel eens XTC gebruiken, blijkt dat niet iedereen bekend is met dit lange tijdsbestek. Het kan dus betekenen dat jij twee dagen lang nog de gevolgen van XTC in je lichaam hebt. Over het algemeen werd de grens veel lager geschat, onder die 16 uur. Van de mensen die XTC-poppers én bestuurders zijn, dacht 90 procent dat ver voor die 16 uur je niet meer onder invloed bent.

Er is dus het één en ander te winnen aan informatie onder deze jonge bestuurders en drugsgebruikers. Daarom voert TeamAlert campagne om jongeren hiervan op de hoogte te stellen. Voordat het nare gevolgen heeft voor bestuurders of slachtoffers.

Image-credit: een BMW-bestuurder die waarschijnlijk van XTC houdt, via Autojunk.