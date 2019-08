Triumph heeft meesterlijke oplossing voor puristen

Dit moet wel fantastisch klinken.

We moeten als autofans eigenlijk meer en meer motorfiets-fans worden. Dankzij allerlei nieuwe technologieën is ervoor de purist telkens minder aan. Turbotechniek zorgt ervoor dat we allemaal met kleine motortjes rondrijden. Het moment dat je kunt opscheppen dat je de 1.5 TSI hebt in plaats van de 1.0 TSI betekent dat de romantiek er wel een beetje van af is.

En dan heb je nog geluk, want de (plugin) hybride verpest het feestje nog meer. Het automobiele equivalent van DVD-speler en VHS-recorder in één is voor de rijvreugde ook bijna niet aan te raden, een 918 Spyder daargelaten. En het kan nog erger, want de elektrische auto komt met rasse schreden dichterbij. Nu maakt het in een Opel Corsa of Skoda Citigo niet zoveel uit, maar in een sportauto is het wel het laatste wat je wil: veel meer gewicht en veel minder beleving.

Bij Triumph hebben ze al die memo’s niet ontvangen. Een tijdje geleden konden we al het nieuws brengen van de Triump Rocket 3 in gelimiteerde TFC-uitvoering. Nu zijn ook de ‘gewone’ productieversies onthuld: de Rocket 3 R (afbeelding boven) en de Rocket 3 GT (afbeelding onder). Het hoogtepunt van deze imposante motorfiets is natuurlijk het motorblok: een atmosferische driecilinder motor met een slagvolume van 2.458 cc. In dit geval is het blok goed voor 164,7 pk bij 6.000 tpm. Het maximum koppel bedraagt 221. Ten opzichte van de Rocket 3 TFC (Triumph Factory Custom) is dat ietsje minder, die had 179 pk en 225 Nm. Dat kwam met name door de Arrow-uitlaat van de TFC.

Sowieso is het een behoorlijke stijging ten opzichte van de voorganger van de Rocket 3, die Triumph nog de Rocket III noemde. De verschillen tussen de Rocket 3 R en Rocket 3 GT zijn technisch niet heel erg groot. De R is meer de stoere Naked Bike, de Rocket 3 GT is, zoals de naam weggeeft, meer een Gran Tourer. Dat kun je ook zien aan de zitpositie. Bij de Rocket 3 GT (de zwart-grijze) zit je rechtop, met de voeten iets naar voeten. Bij de Rocket 3 R zit je meer naar voren, met de benen rechter en het stuur verder van je af. De Rocket 3 is aanzienlijk (zo’n 40 kilogram)lichter dan de Rocket III, maar het zijn nog altijd geen 600 cc racers. De Rocket 3 R weegt 291 kilogram, de Rocket 3 GT weegt 294 kilogram. In tegenstelling tot de Rocket 3 TFC zijn de Rocket 3 R en Rocket 3 GT reguliere modellen. Wanneer ze leverbaar zijn en wat ze gaan kosten, is vooralsnog niet bekend. Maar alvast gaan sparen is geen slecht plan, de Triumph Rocket 3 TFC kostte maar liefst 33.900 euro.