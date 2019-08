Skoda Kodiaq RS nu ook verABT

VerABT, mogen we dat zeggen?

Teleurstellingen komen in vele vormen en maten. Eén van de beschikbare vormen is wat ons betreft de Skoda Kodiaq RS. Sowieso is een sport-SUV een beetje een vreemd idee, al is niet iedereen het daar mee eens. Maar zoals het de Volkswagen Groep tegenwoordig betaamt is een sportversie tegenwoordig met een dieselmotor. Nou is 240 pk en 500 Nm koppel netjes, maar baanbrekend is het niet. Desalniettemin is de Tsjechische SUV (rijtest) de koning in zijn klasse op de Nürburgring.

Een moeilijke oplossing is wachten op een Kodiaq RS met benzinemotor, aangezien de kans niet erg aanwezig is dat die komt. Dus kun je de pijn verzachten door langs te gaan bij ABT Sportsline. Je kon je standaard 2.0 TSI al langs brengen voor een kuurtje, nu is de diesel-RS aan de beurt. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat je nu geen gigantische toenames moet verwachten, de auto krijgt een oppepper naar 270 pk en 540 Nm.

Verder verlaagt ABT de veren een beetje voor je, om het sportieve gevoel te benadrukken. En als kers op de taart: 20 inch ABT-velgen. Qua prestaties zal de auto nu van 0 naar 100 sprinten in 6,8 seconden, wat weer een kleine afname is ten opzichte van de 7 seconden waarin de standaard RS het doet.

Niks denderends, maar wel een logische stap in het ABT-gamma. En potente diesel-SUV’s, dat vindt de koper leuk zat.