Jongen moet BMW 440i verkopen van rechter

Nee, de 440i was niet van de rechter ofzo. De jongen moet ZIJN BMW 440i verkopen.

Jongemannen hebben over het algemeen niet de meest ideale stel hersenen. Het zit er allemaal wel, maar ergens werkt het nog niet helemaal naar behoren. Er zijn heel erg veel prikkels waartegen zo’n jongeheer moet op moet boksen.

Zo was er een jong heerschap in Duitsland dat ondanks de vele afleidingen hard genoeg heeft kunnen werken om zichzelf een BMW 440i te kunnen bemachtigen. Cool. Om het bezit van de auto te vieren besloot hij in Ludwigsburg wat burnouts te doen voor zijn vrienden. Dat is een natuurinstinct dat nu eenmaal niet te temperen is.

120 km/u

Het trok ook de aandacht van de Duitse Hermandad. In plaats van een preek of boete te incasseren, besloot hij te vluchten met zijn dikke BMW 4 Serie. Daarbij werden snelheden gehaald van maar liefst 120 km/u. Let wel, 120 in de bebouwde kom is pittig.

De politieagent in kwestie verklaarde voor de rechtbank dat hij alle 192 pk’s van zijn dienstauto aan moest spreken en dan nog niet in de buurt kon blijven van de BMW 440i-bestuurder. Volgens de Polizei reed de jongeman meerdere malen door rood en reed hij over de stoep.

Jongen moet BMW 440i verkopen

De bestuurder ontkent dat hij door rood en over de stoep reed. Hij gaf aan bang te zijn voor ‘de stress van de corona-pandemie’ en daarbij wel een beetje te hard had gereden. De rechter heeft uitspraak gedaan. Hij is zes maanden zijn rijbewijs kwijt.











Dat niet alleen, hij heeft drie maanden de tijd om zijn BMW 440i te verkopen. Als hem dat niet lukt, wordt zijn auto geconfisqueerd. Van de opbrengst kan 7.000 euro naar de staatskas als boete. Volgens de rechter is de auto in zijn handen namelijk een ‘wapen’ en geen auto meer.

Als hij nu de BMW 440i verkoopt aan de Polizei en ze die 7.000 euro gebruiken om ‘m op smaak te brengen bij AC Schnitzer, is het probleem opgelost, nietwaar?

