Omzet Tesla Q3 2021 is weer een record

De omzet van Tesla in Q3 2021 was weer om een rapport over te schrijven. Dat hebben ze dus ook gedaan.

Als er één merk tot de verbeelding spreekt, dan is het Tesla wel. De Amerikaanse autobouwer dat eigenlijk meer een tech-bedrijf is, weet de autoindustrie aardig op zijn kop te zetten. Dat ging eerst nog gepaard met de nodige groeistuipen en groeipijntjes. Maar tegenwoordig hebben de Amerikanen uit Fremont alles behoorlijk goed voor elkaar.

Dat blijkt wel uit uit hun financiële rapport van het derde kwartaal van 2021, dat ze net hebben vrijgegeven. Het is weer een ouderwetse goed-nieuws-show. Voor het negende kwartaal op rij hebben ze namelijk winst geboekt.

Omzet Tesla Q3 2021

De omzet Tesla Q3 van 2021 was 13.757 miljard dollar. Dat loopt een klein beetje achter op de verwachtingen van analisten. Maar die zitten er natuurlijk wel vaker naast. Net zoals met hun voorspellingen over de winst per aandeel. Daarvan werd verwacht dat die 1,52 tot 1,82 dollar zou zijn. Maar wat blijkt, dat is dus 1,86 dollar winst per aandeel. Alle Tesla-aandeelhouders (waaronder @jaapiyo) zijn dus blij.

De omzet van Tesla groeide met 57% in vergelijking met dezelfde periode in 2020. Dit kwam volgens Tesla voornamelijk door de hogere afzet van auto’s. Tesla leverde simpelweg meer auto’s af. Wel geeft Tesla aan dat de Model S en Model X nauwelijks kon afleveren wegens updates aan die twee modellen. Het uiterlijk mag dan mild gewijzigd zijn van die S en X, de aandrijflijn en het interieur waren grotendeels wel nieuw.

241.000 verkochte auto’s

Dit kwartaal ging dus lekker voor de EV-pionier, niet alleen de omzet Tesla in Q3 van dit jaar. Ze wisten in het derde kwartaal meer dan 241.000 euro’s af te leveren. De Daarvan waren er zo’n 232.000 van het type Model 3 en Model Y. De rest waren van het type Model S en Model X.

De verwachting is dat de groei doorzet. De Model Y wordt pas sinds kort in Europa geleverd en de nieuwe Model S en Model X moet ook nog op gang komen.

Via: Techcrunch

Met dank aan Peter voor de tip!