Verstappen rijdt 24 uur van Dubai met nummer 33

Verstappen gaat de Nederlandse eer hoog houden in de woestijn.

Jos Verstappen is vaak te vinden bij circuits, maar niet om te racen. Wel is hij er altijd om zijn zoon te supporten (tenzij hij echt vergaat van de buikpijn). Zelf heeft hij zijn helm echter al een hele tijd geleden in de wilgen gehangen.

De laatste keer dat hij in actie kwam was in 2009. Toen reed hij voor de tweede en laatste keer de 24 uur van Le Mans, in een Lola Aston Martin. Helaas zat een goed resultaat er niet in, mede door een aanrijding van een teamgenoot. Na deze race hield Jos – toen 37 – het voor gezien.

Twaalf jaar later is het nu toch weer gaan kriebelen. Zoals we onlangs al schreven gaat Jos The Boss een heuse comeback maken. Niet op Le Mans, maar wel bij een andere 24-uurs race: die van Dubai. Daar zal hij plaatsnemen achter het stuur van een Porsche 992 GT3 van het Nederlandse team GP Elite.

De 49-jarige Jos Verstappen zal tijdens de 24 uur van Dubai een teamgenoot krijgen die een stuk jonger is. Sterker nog: het had zijn zoon kunnen zijn. In plaats daarvan is het echter Thierry Vermeulen, zoon van Raymond Vermeulen. Mocht die naam geen belletje doen rinkelen: dat is de manager van Max.

Jos deelt vandaag foto’s op zijn Instagram van de training die vandaag plaatsvond op het circuit van Barcelona. GP Elite had daar een testdag in de aanloop naar de 24 uur van Dubai, die 14 en 15 januari verreden zal worden.

Interessant detail is daarbij het startnummer. Jos rijdt namelijk met startnummer 33. Inderdaad, het nummer van Max. Mocht je benieuwd zijn naar de diepere betekenis hierachter: die is er eigenlijk niet. Daar zijn Verstappens natuurlijk veel te nuchter voor. Het is gewoon het lievelingsgetal van Max. En nummer 3 was al bezet door een zekere goedlachse Australiër. Vandaar dus nummer 33.

Dit nummer heeft Max al aardig wat succes gebracht, dus daarom vond Jos het blijkbaar een goed idee om ook dit startnummer te gebruiken. Alhoewel hij dan misschien toch beter nummer 44 had kunnen kiezen.