Josh Cartu betrokken bij fraude voor tientallen miljoenen - Autoblog.nl

De Canadese-Israelische autoverzamelaar Josh Cartu is tegen de lamp gelopen, zo blijkt. De autoverzamelaar is betrokken bij een fraudezaak.

Het komt wel vaker voor dat beroemdheden betrokken zijn bij belastingzaken die niet helemaal kosjer zijn. Onregelmatigheden worden vaak afgedaan met een boete en dat is het dan. Deze zaak ligt helemaal anders. Josh Cartu, onder andere bekend van de Gumball 3000 en sociale media, is betrokken bij een grootschalige fraude.

Cartu, woonachtig in Hongarije, heeft ontzettend veel geld weten te verdienen met het manipuleren van binaire opties. Sinds twee jaar is deze vorm van gokken in Europa verboden. Voor die tijd heeft de miljonair samen met zijn broers diverse handelsplatformen opgezet waar het mogelijk was om te handelen in binaire opties. Cartu zou echter door manipulatie in vier jaar tijd enorm rijk zijn geworden over de rug van handelaren. Voor deze vorm van fraude zijn de autoriteiten in Ontario, Canada nu op zoek naar de Cartu’s. De aanklacht uit Canada komt neer op een fraude van 1,4 miljoen dollar, maar volgens The Times of Israël komt de complete case neer op een business van 233 miljoen dollar.

Op sociale media en YouTube presenteerde Josh Cartu zich als een rijke playboy. Hij bezit een Ferrari-collectie en maakt ook deel uit van het zeer exclusieve XX programma van Ferrari. Ook deed hij de laatste jaren iedere keer mee aan de Gumball 3000.

Dat er stront aan de knikker is hadden ook mensen op sociale media door. Dit jaar heeft Cartu nauwelijks iets geplaatst op zijn Instagram. Het werd stil rondom de miljonair en er kwam nog maar weinig naar buiten over zijn extravagante levensstijl. De kans is groot dat het straks over en uit is voor de ‘playboy’.