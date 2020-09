Prijs 500 pk+ Audi e-tron S bekendgemaakt - Autoblog.nl

Audi heeft de prijs bekendgemaakt van de Audi e-tron S met meer dan 500 pk.

De reguliere modellen van Audi zijn er als S en de meeste gevallen ook als RS. De Duitse autofabrikant heeft besloten om ook van de elektrische e-tron een S-variant uit te brengen. Het recept is echt wel wat anders in vergelijking met een gewone e-tron. Zo heb je in de basis achterwielaandrijving, bijna 100 pk meer en zijn er nu drie elektromotoren verantwoordelijk voor een aandrijflijn.

De Audi e-tron S en e-tron S Sportback werden in juli voorgesteld. Toen maakte de Duitse autobouwer duidelijk dat je de modellen vanaf oktober bij de dealer kon bewonderen. In aanloop naar de marktlancering is nu de prijs van de Audi e-tron S gecommuniceerd.

Nog heel even de specs. De e-tron S levert 503 pk en 973 Nm koppel. 0-100 km/u is in 4,5 seconden gedaan. In de basis heb je achterwielaandrijving met dit model. Alleen als het nodig is komt quattro om de hoek kijken. Dit is quattro met een elektrische torque vectoring. Volgens Audi moet het zelfs mogelijk zijn om drifts te maken met deze EV. De actieradius bedraagt 358 kilometer voor de e-tron S en 365 kilometer voor de e-tron S Sportback.

Maar goed. Je kwam hier natuurlijk voor de prijs van de elektrische auto. De nieuwe Audi e-tron S begint bij 107.210 euro. De e-tron S Sportback kost je minimaal 109.610 euro. Daarmee zitten beide elektrische auto’s in het hogere segment. De kans is dus klein dat je deze vaak gaat tegenkomen op de Nederlandse wegen.