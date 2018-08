Dit zijn de NL’se deelnemers aan de Gumball 3000

Er is weer een overvloed aan puike wagens onderweg, waarvan een aanzienlijk deel uit ons eigen land komt.

Dit weekend is de jaarlijkse Gumball 3000 weer van start gegaan. Aan de start aan de overkant van de plas, in Londen, verschijnen ruim 140 verschillende auto’s aan de start van de ‘rally’ die dit jaar tot aan het Japanse Tokyo wordt verreden. Talloze bekendheden, zoals oudgediende David Hasselhoff, Usher en Mr. JWW nemen dit jaar deel aan de snelle stoet, maar in dit artikel richten wij ons enkel tot de Nederlanders.

Die zijn er namelijk voldoende. De meest in het oog springende Nederlandse deelnemers herkennen we, uiteraard, in Afrojack en Jeroen van den Berg, maar opmerkelijk genoeg is dit jaar ook Prins Pieter-Christiaan aan de start van de rally te vinden. Voor de man met blauw bloed is het echter niet meer dan een zakelijke rit. Laureus ‘Sport For Good‘ is namelijk één van de hoofdsponsoren van de evenement, en toevallig is P.C. nu net de voorzitter van de Benelux-tak van deze stichting. Afgezien van deze drie figuren doen er nog een aantal rijkelui mee, veel van hen met een smakelijke bolide. Bekijk ze hieronder!

Team 18 – Lamborghini Urus, Paul Verheij (Lamborghini Leusden)



Credit: Noxxin

Team 4 & 5 (Afrojack) – Afrojack, Jeroen van den Berg, J. Cartu & A. Russakoff



Credit: Josh Cartu

Team 123 (Interception) – Audi RS 6 ABT Avant, S. Raedts & M. Weijers



Credit: Team Interception

Team 53 (Masters of Speed) – Mercedes 300SL AMG 1954, R. Bussink & L. Montijn

Team 40 – Ferrari 488 GTB, M. Austin (NL) & T. Kim (Korea)

Team 15 (Daus) – Porsche 911 GT3, B. Groot (NL) & A. Harris (Australië)

Team 12 – Lamborghini Aventador S, C. Bannet & L. van Vloten

Team 64 – Mercedes G500, Prins Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau



Credit: mercedes_fans.de