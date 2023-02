Kan die auto van jou een beetje hard?

Kan die auto hard ja? Dan heb je vast en zeker een kleine penis…

Ze zeggen het vaak hè? Aan de auto kun je een beetje zien wat voor man (M/V/X) de eigenaar is. Klopt ook wel een beetje. Een dikke RAM 1500 pick up wordt in de regel niet gereden door de dameskapper om de hoek, om maar even een cliché uit de mottenballen te halen.

En omgekeerd rijdt de stoere houthakker met bolle buik, baard en tattoos meestal ook niet in een felroze Volkswagen Beetle cabriolet. Is gewoon zo, denken wij. Maar nu is er ook wetenschappelijk bewijs voor. Als jouw auto hard kan, heb je een kleine penis.

Zeg ik niet, dat zeggen Britse onderzoekers.

Je auto kan hard, dus jij hebt een kleine penis

Jazeker, er is officieel onderzoek naar gedaan. University College in London was heel benieuwd naar het verband tussen een auto die hard kan en een penis die klein is en ze kwamen met verrassende resultaten.

In totaal wisten de geleerden 200 mannen tussen de 18 tot 74 jaar te krijgen voor hun onderzoek. Aan hen werd onder meer gevraagd hoe graag ze een auto wilden hebben die hard kon. Tussen een heleboel andere vragen.

Aan een deel van de hen werd verteld dat de gemiddelde penislengte wereldwijd zo’n 17 centimeter is, de andere mannen kregen te horen dat de gemiddelde lengte 10 centimeter is. En wat bleek? De meeste mannen die dachten dat ze een kleinere penis hadden dan gemiddeld, wilden graag een snelle auto!

Kleine pipi niet de enige reden voor sportwagen

Oh ja. Er kwam nog meer uit naar voren hoor. Een kleine penis was niet de enige reden voor de mannen om graag een sportwagen te bezitten. Leeftijd speelde ook een rol. Mannen van boven de 29 hadden ook een grotere wens om een snelle auto te rijden dan de jongere mannen…

Dus wordt het even kijken op de redactie. Wie heeft de kleinste? Lijkt me duidelijk. @wouter heeft een Porsche 911, @rubenpriest een Maserati GranTurismo. En onze jongste bediende @720s begint ook al te krimpen daar van onderen met zijn Golf GTI.

En dus weten we ook meteen waarom @willeme die rappe BMW heeft verkocht. Paste niet bij hem.

We noemen hem niet voor niets ‘de anaconda’…