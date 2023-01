Autoblog Garage: Volkswagen Golf GTI van Loek

Tijd voor een redelijk forse upgrade: de Volkswagen Golf GTI van Loek is nieuw in de Autoblog Garage.

Soms val je precies op iets waar je nooit op dacht te vallen. Aan het einde van 2022 dacht ik niet dat ik binnen aanzienlijke tijd ineens een Golf GTI zou rijden. En nu, in januari 2023 staat er ineens een Volkswagen Golf GTI voor de deur én in de Autoblog Garage!

Clio

Voordat we op de zaken vooruit lopen: de komst van de GTI gaat ten koste van de Renault Clio in de Autoblog Garage. Dat was een puike startersauto, maar ik groeide er een beetje uit. Letterlijk en figuurlijk. Niet alleen is de auto klein (groot genoeg, maar het blijft een B-segmenter), ik vind hem een beetje té startersauto. Soms wil je iets groters, iets volwasseners. Ik had geen zin meer om er geld tegenaan te smijten en besteedt dat geld liever aan iets nieuws, zeg maar. We hebben het uiteraard uitgebreid gehad over de Clio en diens verkoop in het artikel afgelopen week.

Zoektocht

Het leukste gedeelte van een nieuwe auto kopen is natuurlijk de zoektocht. Ik kan je melden: er ging eigenlijk geen zoektocht vooraf aan de aanschaf van de Volkswagen Golf GTI. En als ik zeg dat ik deze auto niet verwachtte te kopen, dan meen ik dat. Ik was namelijk op zoek naar een ietwat sportieve stationwagon, het liefst D-segment. Het werd wikken en wegen tussen een BMW E39/E46 en een Ford Mondeo ST220. Toch begonnen er ook scheurtjes te ontstaan in mijn stationwagon-wens. Die Clio wist ondanks al zijn gebreken steeds maar weer een lach op mijn gezicht te toveren, want die 1.6 voorin bromt alsof ‘ie de GP van Zandvoort wil winnen en het ding stuurt lekker licht. Daardoor ging ik toch weer twijfelen: moet je niet gewoon een hete hatchback vinden?

Rationeel of emotie?

En dat begon ook steeds meer een rol te spelen. Ik kan wel zeggen dat ik een bepaalde auto wil, maar meestal is dat vrij rationeel bekeken. Laten we wel wezen: autofanaten zien auto’s als meer dan een afweging. Het is emotie. Het is soms vallen als een blok voor een bepaald exemplaar. Dat gebeurde toen ik Marktplaats aanzwengelde met de opdracht ‘Golf GTI’, pas recent kwam die auto op mijn netvlies.

Dat had wel een reden trouwens. Beide hebben te maken met eerdere artikelen op Autoblog. Ik schreef recent over een naar middenstuur gemodificeerde Golf GTI en dat liet mij herinneren hoe mooi de lanceerspecificatie (rood met “Monza” velgen) is. Ook vanwege de prijs: 4.000 euro leek aardig goedkoop voor een GTI, wat mij deed denken dat zo’n gekke conversie enorm onder de marktwaarde zat.

Na het gebruiken van bovenstaande afbeelding als header voor een ander artikel begon het toch te kriebelen. Potverdikkie, wat is die Golf V GTI mooi oud aan het worden. Nou gaat dit klinken alsof ik nog in de luiers lig, maar dat ik wat sentiment voel voor de Golf V GTI heeft dan weer te maken met Gran Turismo 4. De eerste racegame die ik ooit speelde en toen was dit de hagelnieuwe Golf GTI. Ook in Gran Turismo 4 koos ik ‘m in de lanceerspecificatie.

Maar even terug naar de ineens kennelijk bestaande wens van mij voor een Golf GTI. Want ik zal je eerlijk bekennen, ik kreeg ook best een beetje kriebels toen ik recent een ietwat goedkope Subaru SVX zag staan. Dat heb ik niet gedaan, want ik zoek geen coupé, ik wilde iets van na 2004 en de staat in combinatie met verschillende Subaru-dingetjes qua betrouwbaarheid laten die kriebels toch verdwijnen. Het is dus niet zo dat bij het kleinste beetje emotie alle rationele redenen voor een auto de deur uit moeten. Bij de Golf GTI was het andersom. Nadat ik de kriebels voelde, begon ik te beseffen dat het best een goede keuze kan zijn. Ik zocht namelijk iets groters dan de Clio maar kon dus geen goede stationwagon vinden, dan is een vijfdeurs C-segment hatchback een goed compromis. Ik wilde dat de auto comfort kan bieden op de snelweg, ook dat kan een Golf en in de zesde versnelling comfortabel overdag 110 rijden moet ook wel lukken. Ik wilde een voldoende groot scala aan gadgets, ook dat kan een goed uitgeruste Golf voor je betekenen. Is zo’n GTI niet gewoon perfect als je hem kan betalen?

Marktplaats

Goed, Marktplaats aangezwengeld. En wat bleek: een Golf V GTI hoeft helemaal niet duur te zijn. Het kan wel (als je een briljant onderhouden exemplaar in concoursstaat wil), maar er zitten nog wat goedkope uitschieters in de lagere regionen. Eén daarvan stond maar een twintigtal kilometers van mijn huis vandaan en de prijs was erg vriendelijk. Binnen budget zelfs. De meeste in die regionen hebben prominente (motor)schades, dit was de enige waar geen grote problemen aan kleefden volgens de advertentie. Binnen een week na de eerste kriebels voor een GTI heb ik de auto bezichtigd en gekocht. En daarmee verwelkom ik een Volkswagen Golf GTI in de Autoblog Garage!

Kilometerstand

De Volkswagen Golf GTI van Loek in de Autoblog Garage misschien wel de goedkoopste GTI van Marktplaats geweest, in ieder geval was het de goedkoopste functionele in de specificatie die ik wilde: rood met Monza’s. Waarom is ‘ie dan zo goedkoop? Welnu, laten we maar gelijk de olifant uit de kamer vissen: de kilometerstand. In zijn 18-jarige bestaan heeft deze GTI 300.000 kilometer afgelegd.

Normaal natuurlijk reden voor alarm, maar het gaat ook om het onderhoud en de historie. Eerlijk is eerlijk, de eerste paar jaren staan niet perfect gedocumenteerd, maar dankzij de documenten die er zijn en wat extra info van de RDW is er genoeg bewijs dat ook toen prima is gezorgd voor de auto. Vanaf 150.000 km kocht iemand uit Hilversum deze GTI en die heeft het onderhoud ’tot in het neurotische’ bijgehouden. Elke cent die is besteed aan het welzijn van deze GTI tussen 150.000 en 250.000 kilometer heb ik in een map erbij gekregen.

Vanaf 250.000 kilometer kocht de vorige eigenaar hem en die is er niet zo neurotisch over geweest, maar die heeft wel elk jaar netjes een beurt gedaan en eventuele reparaties zelf uitgevoerd. Dat klinkt ook als een oeps, maar alles wat is gekocht qua onderdelen is gedocumenteerd en de beste kerel werkt voor de ANWB. Die weet wat ‘ie doet, dus. Kortom: een hoge kilometerstand is een risicootje, maar bij deze Golf GTI durfde ik het aan. Genoeg met het ‘rug-tegen-de-muur-indekken-voor-eventuele-jij-spoort-niet-reacties’, laten we het eens hebben over de Volkswagen Golf GTI in kwestie.

Volkswagen Golf GTI in de Autoblog Garage

Want laten we wel wezen: er staat een beeldschone rode Volkswagen Golf GTI in de Autoblog Garage! Hij komt dus uit 2005 en, ja ja: origineel Nederlands! Dat was geen must, maar het hebben van een nummerplaat uit het bouwjaar van de auto vind ik altijd een extra leuke touch. Laten we gewoon eens een virtuele tour door de auto doen en ik vertel je er alles over.

Exterieur

Het exterieur is stiekem de hoofdreden dat ik deze Volkswagen Golf GTI wilde. Hij is namelijk echt zoals in Gran Turismo: Tornado Red (LY3D) met de Monza-velgen. Je had bij de Golf V GTI de Monza-velgen in twee stijlen: de 17 inch volledig zilver of de 18 inch ‘Diamond Cut’ (zwarte achtergrond met hoogglans zilveren spaken). Stiekem zijn die volledig zilveren mooier, maar 18 inch staat dan weer fijner onder een Golf V. Daarom heeft de Golf GTI uit de Autoblog Garage 18 inch zilveren wielen. Hoe dan? Simpel: de volledig zilveren kwamen in 18 inch op de Golf VI, dus die liggen eronder. Schades zijn er niet op hele kleine oneffenheden in de lak na en op het dak heeft wat blanke lak het begeven. Allemaal een beetje vervelend maar niks baanbrekends. Je ziet het trouwens goed: er zit een trekhaak op. Veel mensen vinden dat een afknapper, maar in de kleine straatjes met dito parkeerplekken waar de auto vaak staat is het toch een beetje extra bescherming. Bovendien kan ‘ie eraf als ik dat zou willen en laat je ‘m erop zitten, dan mag de Golf gewoon 1.400 kg meezeulen. Da’s niet verkeerd.

Interieur

In het interieur van de Volkswagen Golf GTI in de Autoblog Garage is het meer van hetzelfde. De lekker dik gebolsterde stoffen Recaro’s zitten heerlijk en hebben het immer fijne tartan-motiefje waar de GTI bekend om staat. Zo’n beetje alles wat je aan opties kon hebben zit erop en doet het ook nog, daar valt ook het schuif/kanteldak onder. Uiteraard zal je her en der wat gebruikssporen vinden, niet in de laatste plaats een compleet uiteen gereten wang op de bestuurdersstoel. Dat los ik mettertijd zeker op. In plaats van de originele radio zit er een Pioneer-scherm in de auto met Android. In eerste instantie was ik er niet zo’n fan van, maar de Bluetooth erop werkt perfect en hij zit gelinkt aan de knopjes op het stuur, dus volume omhoog en naar beneden en bellen kan gewoon met de knoppen van de auto. Wel ben ik via een omweg bezig om Apple CarPlay op dit scherm te krijgen, eventuele ervaringen en of dat heeft gewerkt lijken me leuk voor een extra artikel.

Motor

De zeer ervaren motor in de Volkswagen Golf GTI in de Autoblog Garage is de welbekende 2.0 TSI turbo-benzinemotor die in normale omstandigheden 200 pk en 280 Nm levert. Eén van de bijgeleverde documenten in de map is echter een factuur van JD Engineering, die er een stage 1 chiptune voor hebben gedaan. Het echte aantal pk’s en koppel ligt dus volgens JD op 250 pk en 360 Nm. Hij wil meer dan prima vooruit en dat voelt wel echt lekker. Het hele zwikkie is gekoppeld aan de handgeschakelde zesbak: een DSG vond ik toch te riskant met dit soort kilometerstanden. De transmissie is overigens ook in perfecte staat en de motor klinkt alsof ‘ie de helft heeft gelopen van zijn daadwerkelijke stand.

Olie

De Volkswagen Golf GTI in de Autoblog Garage is een TSI en dus voel ik de grappen over olieverbruik al aankomen. Welnu, de vorige eigenaar heeft gesleuteld aan de motor (en uitgelegd hoe en wat, maar met mijn technische kennis had dat net zo goed Chinees kunnen zijn) op een manier dat het olieverbruik flink gedrukt wordt. Da’s fijn, want ze lusten inderdaad olie. Dit exemplaar dus een stuk minder.

Eerste ‘modificaties’

Er zijn een paar ‘modificaties’ aan de Volkswagen Golf GTI in de Autoblog Garage gedaan, die ik gelijk maar weer ongedaan heb. Het is niks meer dan schroevendraaierwerk, daar niet van, maar ik ben er toch blij mee. Het eerste vinden we voorop: daar preek een matzwart Volkswagen logo, wat je kunt zien in alle eerdere foto’s. Ben ik geen fan van, dus ik heb via Facebook contact gekregen met iemand die een chromen had liggen. Grille eruit, logo eruit, nieuwe logo erin, klaar is Kees. En nu we de schroevendraaier toch in de aanslag hadden: de kentekenhouder achter was van een Opel-dealer. Bij de dealer die waarschijnlijk ook het onderhoud gaat doen heb ik gratis en voor niks een nieuwe houder gekregen met Volkswagen-logo’s erop, dus dat is dan een stukje mooier. Zo is de auto eigenlijk met twee hele simpele dingen volledig naar mijn smaak: zo simpel kan het zijn.

Toekomst

De magische afkorting GTI vindt zijn return in de Autoblog Garage met de Volkswagen Golf GTI van Loek. Plannen met de auto heb ik niet qua verdere modificaties, qua specificatie is ‘ie echt perfect. Vanaf nu wordt het ermee rijden en ervan genieten, zowel binnen als buiten Nederland. En bijhouden, want ik denk dat er nog voldoende leven zit in deze GTI als je hem een beetje liefde geeft.

