Goed nieuws, diesel is weer bijna gratis

Of eigenlijk, het is weer een heel stuk goedkoper dan afgelopen tijd.

We dachten, laten we eens met een goed nieuwtje komen. Er is al genoeg ellende in de wereld. Ja toch? Aardbevingen, oorlogen, hongersnoden, overstromingen, wielrenners op zondagmorgen, Frans Timmermans, Lil Kleine en Boef met een streamingsrecord… Kortom, meer dan genoeg ellende dus.

Daarom wilden we graag verblijden met iets leuks. Waarvan akte. Want zoals je misschien al had gezien is de dieselprijs behoorlijk aan het dalen. Sterker, het is nu op z’n goedkoopst sinds een hele tijd. Met als hoogte- danwel dieptepunt oktober vorig jaar met een prijs van 2,28 per liter.

Toen was er naast de oorlog in Oekra:ïne en een tekort aan Russische olie, ook een staking in Franse raffinaderijen aan de gang. Een reden voor de oliemaatschappijen om extra in te slaan om een volgende dip op te kunnen vangen.

Diesel is weer bijna gratis

Maar toch. De prijsdaling nu is op z’n minst opmerkelijk te neoemen, gezien het feit dat er nog altijd een boycot is van Ruusische diesel. Dat zou betekenen dat het aanbod lager is en je weet wat dat met de prijs doet. Inderdaad, die gaat omhoog.

De reden dat de diesel nu weer bijna gratis is, ligt in het feit dat er inmiddels voldoende van dat spul op voorraad is. En je weet, voorraad is slecht, dus dat moet voor een lagere prijs verkocht worden.

Wat uiteindelijk weer resulteert in een hogere prijs, maar dat is van later zorg. En wie dan leeft, dan zorgt. Kortom, geniet nog maar even van de bijna gratis diesel.

Oh, je wil weten wat wij onder ‘bijna gratis’verstaan?

Nou, 1,82 euro per liter. Is toch bijna niks?