VS maakt Chinese auto’s onbetaalbaar, gaat EU volgen?

Biden pakt de Chinezen keihard aan, wat gaat Europa doen?

De Chinezen blijven maar met nieuwe automerken komen naar Europa. Gisteren schreven we nog over wéér een nieuw Chinees merk dat onze kant op komt. Intussen is de Amerikaanse markt een stuk minder interessant voor de Chinezen. Sterker nog: een nieuwe maatregel van Joe Biden maakt Chinese EV’s onbetaalbaar in de VS.

Onder het bewind van Biden’s oranjegetinte voorganger waren er al flinke importtarieven ingevoerd voor heel veel ‘Made in China’-producten, waaronder auto’s. Daarvoor geldt nu een importtarief van circa 25%.

Biden gaat er echter met gestrekt been in: hij maakt dit tarief nog eens vier keer zo hoog. Op Chinese EV’s komt dus een invoertarief van 100%. Dat zijn geen halve maatregelen… Dit is overigens een van de weinige dingen waarover Biden en Trump het roerend eens zijn: Trump had eerder ook al geroepen dat hij 100% importtaks wilde op Chinese auto’s.

Het is niet dat de verkopen van Chinese auto’s nu in zullen storten in de VS, om de eenvoudige reden dat die er nauwelijks zijn. Maar dat wil Joe Biden dus graag zo houden. Volvo en Polestar verkopen overigens wel auto’s in de VS die in China gebouwd zijn, dus die gaan er waarschijnlijk nog het meest onder lijden.

De hamvraag is: kunnen we zulke maatregelen ook in Europa verwachten? Zo extreem als in de VS waarschijnlijk niet, maar de EU is er wel druk mee bezig. Ze lieten eerder al weten dat ze genoeg bewijs hebben dat Chinese auto’s staatsteun krijgen. De EU gaat ook alvast begonnen met het registreren van Chinese auto’s bij de douane, ter voorbereiding op importheffingen.

Het ziet er dus naar uit dat er ook in Europa importtarieven gaan komen voor Chinese auto’s. De vraag is alleen hoe hoog die gaan zijn. Sommige Chinese fabrikanten hebben zoveel marge (een BYD is hier dubbel zo duur als in China) dat ze misschien nog wel kunnen compenseren ook.