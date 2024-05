Bugatti verhuist naar de Bugatti-hoofdstad van Nederland

Kijk dat is nog eens service voor Perridon: de Bugatti-dealer verhuist gewoon naar zijn stad.

Je zou het niet verwachten, maar in ons kleine kikkerlandje is er gewoon markt voor Bugatti’s. Er is zelfs een heuse Bugatti-dealer in Nederland, in Leusden. Althans, daar zaten ze. Uit een verhuisbericht op Instagram blijkt dat ze inmiddels op een nieuwe locatie zitten.

Wat is nu een logische plek voor een Bugatti-vestiging in Nederland? Rotterdam natuurlijk! Er worden ten slotte nergens meer Bugatti’s verkocht in Nederland dan in Rotterdam. Dat is allemaal te danken aan één man, maar het is wel zo.

De heer Perridon is inmiddels verhuisd naar Dubai, maar in Rotterdam heeft hij ook nog een leuk optrekje. Daar nam hij recent nog zijn nieuwste aanwinst in ontvangst: een Rimac Nevera. Dat is weliswaar geen Bugatti, maar Rimac en Bugatti zijn tegenwoordig één en hetzelfde bedrijf.

Enfin, Bugatti verhuist dus naar Rotterdam. Uiteraard nemen zij hun intrek in ‘CarPort Rotterdam’, de nieuwe locatie van Porsche Rotterdam, waar ook Lamborghini en Bentley zitten. Daar komt nu dus Bugatti bij. Dat niet alleen, ook Rimac zal hier een plekje krijgen.

De showroom heeft haar deuren nog niet geopend, maar op de website van Bugatti staat niet langer Leusden als het adres in Nederland, maar Rotterdam. Er moet dus alleen nog even een feestelijke opening komen. We zien de uitnodiging wel verschijnen.