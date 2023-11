NS: “De trein is te duur”

De NS vinden zelf de trein ook te duur. Toch maken ze alle treinkaartjes duurder. Allemaal gewoon auto blijven rijden dus!

Het is verkiezingstijd, dus de plannen voor een beter milieu en klimaat vliegen ons om de oren. Daar tussendoor hadden de Nederlandse Spoorwegen ook nog wat proefballonnetjes laten opstijgen. Zo wilde ex-minister van D66 huize en topman van de NS Wouter Koolmees een spitsheffing invoeren en korting geven in daluren.

We noemden dat hier al tendentieus dat de NS iedereen de auto in wil jagen, maar nu geven ze dat eigenlijk zelf ook toe. De voorgenomen spitsheffing en korting in daluren gaat definitief niet door. MAAR, de treinen die overdag lucht vervoeren (niet onze woorden, maar die van Koolmees) moeten wel blijven rijden. En dus worden alle treinkaartjes duurder.

Treinen in Nederland zijn te duur

Zo zegt de NS-topman in een interview met Radio 1 dan ook dat hij vindt dat de treinen in Nederland té duur zijn. Dat had anders gekund zegt hij. Met het bedenken van de spitsheffing en korting in de daluren zou volgens hem 80 procent van de kaartjes in die daluren goedkoper zijn geworden. Maar voor die spitsheffing is geen draagvlak, dus eigen schuld, alle kaartjes worden nu duurder.

Leuk allemaal, maar dat 80 procent van de kaartjes goedkoper wordt als er toch al niemand in de trein zat, is toch al gewoon een verkapte prijsverhoging voor iedereen. De spits is de spits omdat mensen nu eenmaal op een bepaalde tijd ergens moet zijn. Een leraar of een verpleger kan moeilijk zelf eens een uurtje of twee later beginnen omdat hij dan goedkoper buiten de spits kan reizen…

Allemaal in de auto

Dat die kaartjes zo duur zijn kan Wouter Koolmees ook niks aan doen, aldus Wouter Koolmees. De belastingbetaler betaalt namelijk nul euro mee aan de treinen in ons land. Alle kosten die de NS maakt moeten worden gedekt uit de inkomsten van de kaartjes.

Daarnaast stijgen de personeelskosten en doet de inflatie er nog een schepje bovenop. Eigenlijk is het advies van de Wouter Koolmees: allemaal in de auto, de trein is toch te duur. Waarvan akte zou een collega zeggen.