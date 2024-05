Is Olav Mol straks alsnog te horen bij Viaplay?

Viaplay heeft Olav Mol weggejaagd van de Nederlandse radio, maar ze staan nu toch open voor een samenwerking.

Olav Mol kreeg flink wat kritiek toen hij nog dé stem van de Formule 1 was in Nederland, maar er zijn ook mensen die niet zonder hem kunnen. Die zijn zelfs bereid een extra abonnement op Grand Prix Radio te betalen om alleen zijn stem te kunnen horen.

Wie weet is dat binnenkort niet meer nodig, want mogelijk komt er een samenwerking tussen Grand Prix Radio en Viaplay. Dat zegt de nieuwe CEO van Viaplay Nederland in de podcast van Grand Prix Radio. Misschien is hij stiekem wel een beetje fan van Olav Mol, want hij geeft aan dat hij opgegroeid is met het commentaar van Olav en Allard.

Viaplay draaide Grand Prix Radio vorig jaar een flinke loer door de radiorechten te kopen in Nederland. Olav en co lieten zich daardoor echter niet klein maken en weken uit naar België.

Je zou denken dat deze twee partijen nu niet staan te springen om samen te werken, maar toch sluit de nieuwe baas van Viaplay dat niet uit. “Je moet nooit nee zeggen tegen een samenwerking.” Hij geeft aan dat hij ook regelmatig contact heeft met Alexander Stevens, een van de mannen achter Grand Prix Radio.

Viaplay heeft nu radiorechten waar ze weinig mee doen, dus misschien is zo’n samenwerking zo gek nog niet. Of zeggen jullie: we hebben het commentaar van Olav Mol eigenlijk helemaal niet nodig?