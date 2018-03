Karlmann King Ground Stealth Fighter zet koffie voor je

En dat doet 'ie in de meest bizarre omstandigheden.

Het is misschien niet de snelste SUV ooit met een topsnelheid van 140 kilometer per uur, maar dat is dan ook direct je enige zorg met deze Karlmann King Ground Stealth Fighter Armored SUV. De 4×4 heeft een 360+ pk en 620 Nm sterke 6.8 liter V10 met zestraps automaat tot zijn beschikking, maar waar het bij deze auto om gaat is wat ‘ie verder kan. En dat is kort samengevat: alles.

De bijna 6 meter lange, 2,5 meter brede SUV weegt afhankelijk van de gekozen (kogelwerende) configuratie 4500 tot 6000 kilogram en biedt plaats aan maximaal zeven personen. De benzinetank heeft een inhoud van 151,5 liter. Het geheel zweeft op luchtvering, de aandrijving is permanent op vier wielen, die elk een velg hebben van 20 inch doorsnee.

Maar het allermooiste vinden we de app. Wat moet je immers met zo’n auto als je niet via je telefoon de koffiemachine aan kan sturen? Precies, dan zou deze machine waardeloos zijn! Verder kan je via je mobieltje je stoelen verstellen, climate control instellen, de tv omhoog laten komen, elektrische tafeltjes bedienen, de koelkast instellen en de luchtverversingsinstallatie naar wens laten werken. Naast al deze luxe zijn er persoonlijke kluizen aan boord, kun je Netflix & Chillen met je 4K UHD tv of je PS4 aankeilen.

Tot slot interessant om te melden dat Karlmann King garandeert dat de auto werkt in temperaturen van -40 graden Celcius tot +90 graden Celcius. Apocalypseproof? Lijkt ons wel. Video!

