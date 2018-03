Noord-Brabant scant wegen voor zelfrijdende auto’s

Daarvoor gebruikt de provincie tien inspectiewagens met camera's.

Men laat zich in Noord-Brabant niet gek maken door het ongeluk met de Uber-auto gisteren. Daarvan heeft de politie overigens ondertussen verklaard dat een niet-autonome auto waarschijnlijk geen verschil had gemaakt: ook dan was het hoogstwaarschijnlijk een crash met dodelijke afloop geworden.

Maar terug naar Noord-Brabant. Daar gaat een proef van start voor maximaal twee jaar met autonome auto’s. Daarvoor moeten uiteraard wat voorbereidingen getroffen worden. Daarom gaat in totaal 560 kilometer aan wegen in kaart gebracht worden door tien speciale scanauto’s. Die auto’s verzamelen belangrijke informatie voor als de autonome auto’s straks zelf gaan rijden. Denk daarbij aan obstakels, verkeersborden, wegmarkeringen en andere zaken waar de autonome auto’s van op de hoogte moeten zijn.

Zeker in uitdagende omstandigheden zoals mist is het belangrijk dat een autonome auto weet wat er zich rondom de auto bevindt. De provincie werkt daarom samen met een aantal bedrijven en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Foto: screenshot uit deze video