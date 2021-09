Huh: Suzuki Jimny wordt ineens eenzitter

De Suzuki Jimny werd al een kleine bedrijfswagen met twee stoelen, maar Suzuki in Engeland brengt nu een exemplaar uit als eenzitter. Waarom?

We zeiden het al in de intro: Suzuki maakte een rare beslissing met de kekke Jimny. De auto ging even met vakantie en kwam weer terug in de orderboeken, met één kleine aanpassing. De achterstoelen waren verdwenen. Dit zodat het in vele markten als een bedrijfswagen wordt gezien. Vooral een vermindering in zitplaatsen dus.

Nog minder

Goed, bij het kaliber auto waar je het over hebt met de Suzuki Jimny heb je die achterstoelen ook niet altijd nodig. Bagageruimte wellicht wel. Maar toch is extra zitplaatsen altijd fijn, toch? Twee lijkt wel een minimum. Toch heeft Suzuki een Jimny met één zitplaats gemaakt. De reden daarvoor is wel een goede.

Het is namelijk de Suzuki Jimny Beans. Uitgevoerd in de kleur Chiffon Ivory Pearl en met steelies, al is het vooral wat er onder de carrosserie schuil gaat wat telt. Je raadt het al, het thema is koffie. De Jimny Beans is een rijdende espressobar.

Koffie

Zoals je kunt zien is de achterbak helemaal volgebouwd met alles wat je nodig hebt voor een lekkere latte macchiato. Maar dat is dus de achterbak. Waarom is deze Suzuki Jimny dan een eenzitter? Omdat alle benodigdheden voor zo’n espressobar ruimte innemen. Op de plek van de passagiersstoel zit een 57 liter grote watertank. Ook zit er een koelkast om bijvoorbeeld melk in te bewaren. Ook onder de auto is het één en ander aangepast, er zit nu een LPG tank in.

Sidepipe

Dat laatste zorgde ervoor dat de Suzuki Jimny eenzitter geen reguliere uitlaat kon krijgen, dus werd er een sidepipe toegevoegd. Net zoals bij een Mercedes G63 AMG, die wel eens wordt gezien als de grote broer van de Jimny.

De Suzuki Jimny Beans zal zijn publieke debuut maken op de Southampton International Boat Show, waar je vanuit de Jimny Beans een lekker bakkie pleur kunt halen. Komt dat zien!