Kia K900: Koreaanse koningsmachine

De K900 is de absolute eindbaas van de Koreaanse autoindustrie.

Jammer dat we hem niet in Europa kunnen krijgen. Kia timmert hard aan de weg in Europa, maar de concurrentie aangaan met BMW 7 Series, Audi A8’s en Mercedes S Klasses op vijandelijke grond: dat is nog even te hoog gegrepen, zo lijkt het. Het weerhoudt de Zuid-Koreaanse fabrikant er echter niet van om in Azië en de VS wel de strijd aan te gaan. Veel details geeft Kia nog niet prijs, maar het uiterlijk is nu in ieder geval onthuld en er wordt wat informatie gedeeld door Kia over deze opvolger van de Equus.

Zo komt er een analoog klokje, ontwikkeld door Maurice Lacroix in het interieur, dat verder bovendien minimalistisch vormgegeven zal zijn. Aan interieurruimte zal het sowieso niet ontbreken dankzij een wielbasis van 3.105 millimeter. Verder verklapt Kia alvast in aanloop naar de totale onthulling, dat er een 12,3 inch HMI scherm aan boord is en dat de sfeerverlichting is ontwikkeld in samenwerking met het Pantone Color Institute. Dat is volgens Kia de wereldwijde autoriteit op het gebied van kleur.

De nieuwe Kia K900 zal onthuld worden op de New York International Auto Show op 28 maart. Niet lang daarna zal de auto ook in de verkoop gaan. Maar niet in Nederland dus, helaas.