Katalysatoren-dieven op heterdaad gepakt in Gouda

De katalysatoren-dieven zijn op heterdaad betrapt in Gouda en nu kunnen we iets rustiger slapen.

Het is algemeen bekend dat katalysatoren populair zijn bij het dievengilde. Het auto-onderdeel levert op de zwarte markt aardig wat geld op en is zo meegenomen. Dieven kiezen bepaalde steden en wijken uit die goed bereikbaar zijn, zodat ze gemakkelijk weg kunnen komen. Zeker als de politie achter je aan zit, is dat handig.

Katalysatoren-dieven Gouda

Bloedirritant natuurlijk. Kom je bij je auto, is dat toch wel cruciale onderdeel weg. Daarom surveilleert de politie in wijken waar veel diefstallen voorkomen. En de politie had dit keer beet. De dieven waren er gloeiend bij, want ze werden op heterdaad betrapt. Dit vond plaats aan De Groene Zoom in de wijk Bloemendaal in Gouda.

De slijptol lag nog naast de auto die ze op het oog hadden en de dienders spreken van een ‘goede vangst’ lezen we in het AD. Het is niet gemakkelijk om deze dieven te pakken. Je moet ze ter plekke oppakken, terwijl ze bezig zijn de katalysator te stelen. Daar gaat dus veel tijd in zitten. Een onderzoek zal worden ingesteld om erachter te komen hoeveel katalysatoren de kwajongens hebben gejat. Meestal zijn dat er veel, omdat je toch wel specifiek gereedschap en wat kennis nodig hebt om dit te doen.

Dat zien we ook terug in de cijfers. Provinciale cijfers van het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit laten voor Zuid-Holland een stijging zien. Van 129 in 2020, naar 456 in 2021 en 1225 vorig jaar.

Voorkomen

De politie zegt dat de Toyota Prius van de tweede generatie op één staat als het gaat om diefstal van katalysatoren. Ook zijn Lexussen die hybride zijn geliefd. In deze katalysatoren zitten relatief veel edelmetalen, wat weer meer geld opbrengt.

Herman Dooijewaard, adviseur keurmerken, van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) zegt dat het parkeren in een goed verlichte straat de kans al doet afnemen. Omdat de auto omhoog gekrikt moet worden is een alarm met een hellingshoekdetectie ook handig. Meestal stoppen de dieven als het alarm afgaat.

Toch kan je altijd de sjaak zijn. Het demonteren van je katalysator met een slijptol is maar een paar minuten werk…