Biem! Hoe vaak crasht die Tesla Robotaxi nu eigenlijk?

Ietwat onder de radar zijn er inmiddels zeven crashes officieel gerapporteerd aan de National Highway Traffic Safety Administration.

Tesla leeft dezer dagen tussen hoop en vrees. Sinds vorig jaar stagneert de groei van het innovatieve automerk, dat in de jaren voordien de verkoop steeds zag stijgen. Een ouder wordend modelgamma, een politiek nogal uitgesproken leider, regio’s waaronder de eigen thuismarkt die subsidies voor EV’s afbouwen; het zit niet allemaal mee voor de Amerikaanse pionier.

P/E

De nodige fluctuaties ten spijt, blijft de beurswaarde van het aandeel Tesla desalniettemin extreem hoog boven de beurswaardes van andere autobedrijven zweven. De Price-to-Earnings ratio (P/E ratio) heeft inmiddels zelfs de grens van de 300 doorbroken. Simpel gezegd komt het erop neer dat je extreem veel geld voor een aandeel betaalt afgezet tegen wat er daadwerkelijk verdiend wordt bij Tesla. De gemiddelde P/E ratio in de auto business zit zo rond de 20. Beleggers gokken er dus nog steeds op dat Tesla in de toekomst episch gaat binnenlopen.

Doomscroll

Gewezen wordt dan naar het feit dat Tesla helemaal geen autobedrijf zou zijn, maar een tech-/AI bedrijf. Met als speerpunten de robot die straks jouw was doet en de kinderen opvoedt terwijl jij belangrijkere dingen doet. Maar ook de robotaxi, die jou straks zonder tussenkomst van andere mensen van A naar B kan vervoeren tegen minimale kosten. Terwijl jij opnieuw, belangrijkere dingen doet, uiteraard. Zoals door AI gegenereerde brainrot doomscrollen op TikTok. The Matrix is bijna live en heet.

AI of AGI?

De Robotaxi is in die zin een soort praktische graadmeter van hoe goed AI echt is. Gaan we echt al op weg naar AGI en zijn wij mensen dat de bootloader voor een nieuwe samenleving van machines? Of blijven de mogelijkheden beperkt tot het demoniseren van Frans Timmermans met gekke plaatjes? Alle reden dus om eens te kijken hoe het eigenlijk gaat met Tesla’s Robotaxi.

7 biems

Welnu, tot op heden zijn er zeven ongelukken gemeld bij de National Highway Traffic Safety Association (NHTSA). De eerste was nog groot nieuws, maar gek genoeg lijkt men het nu allemaal min of meer gedwee te accepteren. Tesla laat op verzoek de details van elk incident zo veel mogelijk verwijderen uit de door de NHTSA gepubliceerde stukken. Toch weten we op basis van wat wel openbaar is gemaakt, dat er in september weer drie incidenten waren. Eentje waarbij een Tesla Robotaxi achteruit tegen een andere auto aanreed. Eentje waarbij een fietser werd aangereden. En eentje waarbij een dier werd aangereden. Tevens weten we dat een van de Robotaxi’s nu betrokken is geweest bij twee aanrijdingen. Het totaal is nu zeven biems.

Eigenlijk best wel knaak dus, gezien het beperkte aantal Robotaxi’s dat losgelaten is in het wild en het feit dat er nog altijd ook een mens een oogje in het zeil houdt. Slecht nieuws dus voor iedereen die een droom had ooit nog eens keihard uit elkaar getrokken te worden door een Cyberdyne Systems Model 101 T-800. Goed nieuws voor mensen die het niet zo hebben op slimme computers. Koop dan?