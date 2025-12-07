BREEK: BMW iX3 komt volgend jaar ook met echte premium

Het nieuwe belachelijke succes van BMW komt er volgend jaar ook met echte premium, voor minder!

De BMW iX3 oogst alom eer en lof. Na een tijdje aan te hebben gemodderd met auto’s die flexibele platforms hadden, geschikt voor elektromotoren, verbrandingsmotoren of beide tegelijk, is de iX3 weer vanaf moment één ontworpen voor elektropower. We schrijven weer, want BMW was natuurlijk een pionier op dit vlak met de oorspronkelijke i3. Doch daarna gingen ze voor wat meer pragmatische opties.

Finest hour

Dat heeft München overigens geen windeieren gelegd, want de elektrische BMW’s van de afgelopen jaren zijn redelijk succesvol geweest. Zeker in vergelijk met bijvoorbeeld de EQ modellen van Mercedes. Concurrent Audi lijkt er grotendeels voor gekozen te hebben het enkele jaren uit te zingen door oude modellen met ICE aan te blijven bieden naast naast de fraaie maar dure e-tron GT en Q8 e-tron, die bovendien pas sinds kort ook een goede range hebben. Doch nu er recent wel nieuw elektrisch aanbod is van bijvoorbeeld VAG, worden ook de nadelen van BMW’s aanpak helder. Het enige wat beter is aan een i5 dan een A6 e-tron, is de ruimte achterin. Maar dat komt niet omdat de packaging zo briljant is, maar vooral omdat de BMW simpelweg een gigantische sloep is van 5.06 meter lang. Deze modellen zijn/waren voor BMW een geslaagde stop gap, maar niet per se BMW’s finest hour.

RWD!

Enfin, niet getreurd, want er komt dus ook bij BMW een hele nieuwe generatie (Neue Klasse) aan die weer helemaal up to date is. De iX3 is daarvan de eerste Ableger. De eerste exemplaren zullen ongeveer nu uitgeleverd worden aan enthousiaste klanten. Zij zullen dan allemaal een iX3 50 xDrive ontvangen, met vierwielaandrijving en een 108.7 kWh accu.

Er komt echter ook een meer premium variant op de markt, zo bericht het immer goed geïnformeerde BMWBlog, dit keer op basis van de Australische kwaliteitspublicatie Drive. In het Hongaarse Debrecen begint men komende zomer aan het fabriceren van wat vermoedelijk de iX3 40 gaat heten. Zonder de toevoeging xDrive en dus zonder vierwielaandrijving, maar met premium RWD! Sowieso komen alle Neue Klasse BMW’s er niet met FWD. Joechei.

De 40 zal één elektromotor hebben en vanaf het eind van 2026 voor het eerst aan klanten geleverd worden in Europa. Er komt overigens ook een iX3 40 xDrive. Maar waarom je die in Nederland zou kopen, is ons een raadsel. Nadeel voor beide varianten, is dat ze waarschijnlijk wel een kleinere accu krijgen dan de iX3 50. Doch dat komt dan wel weer ten goede aan de dikte van je beurs na aankoop.

Andere versies

Men denkt ook nog wat te weten over andere versies. Zo verwacht men een M Performance versie met circa 620 pk, die eveneens vanaf juli 2026 gebouwd zal worden. Aan het eind van 2027, is het dan tijd voor de introductie van de volvette elektrische ‘echte’ M, met minimaal 800 pk op het spec sheet. Voor China zou er ook nog een ultieme (maar optioneel wel verlengde) budgetversie komen, die als iX3 30 door het leven gaat. Maar deze komt niet naar de rest van de wereld.

Premium Europeaan

Sowieso maakt BMWBlog er een dingetje van waar de iX3 gemaakt wordt. Alle in Europa geleverde versies komen dus uit het premium Hongaarse Debrecen en ook de versies voor Noord-Amerika, moeten daar gebouwd gaan worden. Dit terwijl BMW de iX3 voor lokale markten, ook in China én in Mexico gaat bouwen. De ‘Mexicaanse’ BMW’s zouden echter dus niet naar Trumpmenië gaan…Je vraagt je af of er dan stiekem toch nog een kwaliteitsverschil is, of dat dit gewoon een beetje racisme is. Zou BMW denken dat hecho en Mexico BMW’s minder goed in aarde vallen dan Magyarországon készült BMW’s? En maakt jou het uit in welke fabriek jouw premium Duitser is gemaakt? Laat het weten, in de comments!