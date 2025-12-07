Waarom Lando Norris geen straf kreeg bij het inhalen van Tsunoda

Norris haalde de Red Bull buiten de baan in, maar kreeg toch geen penalty.

Lando Norris heeft gedaan wat hij moest doen en is de nieuwe wereldkampioen in de Formule 1. Zoals we de inmiddels F1 kennen, was er weer potentie voor controverse bij de laatste race van het seizoen.

Wat gebeurde er? Lando Norris viel na zijn pitstop terug in het veld waardoor hij een aantal auto’s op oudere banden voorbij moest. Na een aantal succesvolle inhaalacties komt Norris bij Tsunoda aan. Natuurlijk krijgt de Japanner de opdracht om de titelkandidaat zolang mogelijk op te houden. Dat regelt Tsunoda wel even.

Norris vs Tsunoda

Op het lange rechte stuk heeft Norris, mede dankzij DRS, veel meer snelheid dan de Red Bull. Een positiewisseling lijkt onvermijdelijk. Maar zoals beloofd gooit Tsunoda alles in de strijd om zijn plek te verdedigen. In dit geval is dat Norris tot het uiterste pushen. Letterlijk.

Zodra Norris in de buurt komt, stuurt Tsunoda steeds meer richting de buitenkant van de baan. Precies de plek waar Norris aan het inhalen is. Er blijft net genoeg asfalt voor Norris om zijn concurrent voorbij te gaan. Ware het niet dat dat laatste stukje asfalt net buiten de lijnen van de baan valt. Norris heeft dus Tsunoda ingehaald terwijl hij met vier wielen buiten de baan was. Normaal gesproken komt dit op een tijdstraf te staan.

Het oordeel van de FIA

Vlak na de race publiceert de FIA de besluiten van de racestewards. De scheidsrechters kijken naar twee zaken: Tsunoda die teveel beweegt op het rechte stuk en Norris die buiten de baan een voordeeltje haalt.

Over de actie van Tsunoda schrijft de racedirectie: ”De stewards hebben gekeken naar video, teamradio en onboard-video bewijsmateriaal. Auto 4 (Lando Norris) was bezig met een inhaalactie op auto 22 (Yuki Tsunoda), maakte een aantal veranderingen van richting, wat ervoor zorgde dat auto 4 van de baan moest om een botsing te voorkomen. Daarmee duwde auto 22, auto 4 effectief van de baan.” Hiervoor krijgt Tsunoda een straf van vijf seconden.

Waarom Lando Norris geen straf kreeg

In het document over het incident van Norris schrijven de stewards: ”De bestuurder van auto 4 haalde auto 2 in buiten de baan. Echter, dit gebeurde omdat de coureur van auto 2 verschillende bewegingen maakte om zijn positie te verdedigen tegenover auto 4.”

De wedstrijdleiders vervolgt: ”Als auto 22 niet die bewegingen had gemaakt, dan had auto 4 kunnen inhalen zonder buiten de baan te gaan, maar ging van de baan om contact met auto 22 te voorkomen. Tevens, de richtlijnen voor rijnormen schrijven voor dat als een auto ‘van de baan wordt geduwd (wat effectief hier gebeurde) wordt dit niet gezien als het overschrijden van de baanlimieten. Ondanks dat de inhaalactie buiten de baan plaatsvond, besluiten we door de informatie hierboven, om geen verdere actie te ondernemen.”

Kortom, Lando Norris kon niet anders volgens de wedstrijdleiding en krijgt daarom geen straf. Tijdens de inhaalactie was de zijwaartse ruimte tussen Tsunoda en Norris zo klein dat Norris geen andere optie had.

Je merkt het: het is een kwestie van interpretatie. Had Norris niet wat dichterbij Tsunoda kunnen rijden om zo binnen de lijntjes in te halen? Volgens stewards Gary Connelly, Mathieu Remmerie, Derek Warwick en Mohammed Al Hashmi niet. Als je het mij vraagt, is dat een juiste beslissing van ze. Wat vind jij?