Waarom Lando Norris geen straf kreeg bij het inhalen van Tsunoda

Norris haalde de Red Bull buiten de baan in, maar kreeg toch geen penalty.
Lando Norris heeft gedaan wat hij moest doen en is de nieuwe wereldkampioen in de Formule 1. Zoals we de inmiddels F1 kennen, was er weer potentie voor controverse bij de laatste race van het seizoen.
Wat gebeurde er? Lando Norris viel na zijn pitstop terug in het veld waardoor hij een aantal auto’s op oudere banden voorbij moest. Na een aantal succesvolle inhaalacties komt Norris bij Tsunoda aan. Natuurlijk krijgt de Japanner de opdracht om de titelkandidaat zolang mogelijk op te houden. Dat regelt Tsunoda wel even.
Norris vs Tsunoda
Op het lange rechte stuk heeft Norris, mede dankzij DRS, veel meer snelheid dan de Red Bull. Een positiewisseling lijkt onvermijdelijk. Maar zoals beloofd gooit Tsunoda alles in de strijd om zijn plek te verdedigen. In dit geval is dat Norris tot het uiterste pushen. Letterlijk.
Zodra Norris in de buurt komt, stuurt Tsunoda steeds meer richting de buitenkant van de baan. Precies de plek waar Norris aan het inhalen is. Er blijft net genoeg asfalt voor Norris om zijn concurrent voorbij te gaan. Ware het niet dat dat laatste stukje asfalt net buiten de lijnen van de baan valt. Norris heeft dus Tsunoda ingehaald terwijl hij met vier wielen buiten de baan was. Normaal gesproken komt dit op een tijdstraf te staan.
Het oordeel van de FIA
Vlak na de race publiceert de FIA de besluiten van de racestewards. De scheidsrechters kijken naar twee zaken: Tsunoda die teveel beweegt op het rechte stuk en Norris die buiten de baan een voordeeltje haalt.
Over de actie van Tsunoda schrijft de racedirectie: ”De stewards hebben gekeken naar video, teamradio en onboard-video bewijsmateriaal. Auto 4 (Lando Norris) was bezig met een inhaalactie op auto 22 (Yuki Tsunoda), maakte een aantal veranderingen van richting, wat ervoor zorgde dat auto 4 van de baan moest om een botsing te voorkomen. Daarmee duwde auto 22, auto 4 effectief van de baan.” Hiervoor krijgt Tsunoda een straf van vijf seconden.
Waarom Lando Norris geen straf kreeg
In het document over het incident van Norris schrijven de stewards: ”De bestuurder van auto 4 haalde auto 2 in buiten de baan. Echter, dit gebeurde omdat de coureur van auto 2 verschillende bewegingen maakte om zijn positie te verdedigen tegenover auto 4.”
De wedstrijdleiders vervolgt: ”Als auto 22 niet die bewegingen had gemaakt, dan had auto 4 kunnen inhalen zonder buiten de baan te gaan, maar ging van de baan om contact met auto 22 te voorkomen. Tevens, de richtlijnen voor rijnormen schrijven voor dat als een auto ‘van de baan wordt geduwd (wat effectief hier gebeurde) wordt dit niet gezien als het overschrijden van de baanlimieten. Ondanks dat de inhaalactie buiten de baan plaatsvond, besluiten we door de informatie hierboven, om geen verdere actie te ondernemen.”
Kortom, Lando Norris kon niet anders volgens de wedstrijdleiding en krijgt daarom geen straf. Tijdens de inhaalactie was de zijwaartse ruimte tussen Tsunoda en Norris zo klein dat Norris geen andere optie had.
Je merkt het: het is een kwestie van interpretatie. Had Norris niet wat dichterbij Tsunoda kunnen rijden om zo binnen de lijntjes in te halen? Volgens stewards Gary Connelly, Mathieu Remmerie, Derek Warwick en Mohammed Al Hashmi niet. Als je het mij vraagt, is dat een juiste beslissing van ze. Wat vind jij?
Reacties
Jansen zegt
Omdat het een Brit is?
ton247 zegt
Opmerkelijk dat er in de laatste beslissende race, 2 van 4 stewards Brits georienteerd zijn resp. Wallice en Connely. Beide hebben openlijk hun Britse voorkeur aangegeven (anti Max). Lekker onpartijdig FIA..
RJB zegt
Goh Gary Connelly is een van de stewards…
mark997gt3 zegt
Terecht!
ouwedibbes83 zegt
Ik denk dat Norris hier niet veel te verwijten viel. Tsunoda had wellicht meer kunnen betekenen in het bochtige gedeelte voorafgaand aan dit rechte stuk, daar Norris ophouden terwijl er geen inhaal mogelijkheden waren l, lijkt mij nuttiger om LeClerc extra kans te geven het gat te dichten. Dit voelde als een wanhoopspoging die ook nog eens slecht uitpakt.
Edge zegt
Voor de titelstrijd had het niet heel veel uitgemaakt. Norris is de race meer dan 5 seconden voor Leclerc geëindigd, en als dat door die straf anders was geweest had McLaren Piastri wel opdracht gegeven om zich terug te laten zakken zodat Norris weer op het podium zou eindigen. In dat opzicht is het dus een beslissing van de stewards met weinig gevolgen.
Maar als je de kampioensstrijd even buiten beschouwing laat, is dit wel weer een mooi voorbeeld van de inconsistentie bij de stewards. Vorig jaar hadden we een vergelijkbare situatie in Austin. Verstappen duwde Norris van de baan, Norris haalde Verstappen buiten de baan in. Toen werd Norris bestraft voor het buiten de baan inhalen van Verstappen, maar kreeg hij 5 seconden straf in plaats van de gebruikelijke 10 seconden omdat het niet binnen de lijnen blijven van Verstappen als verzachtende omstandigheid werd aangevoerd waardoor Norris wel buiten de baan moest rijden.
In mijn ogen is dat hier ook het geval. Norris zette de inhaalactie op Tsunoda in en moest wel buiten de baan gaan om te voorkomen dat het tot een crash tussen de twee zou leiden, maar daarmee pakt hij wel een blijvend voordeel doordat hij Tsunoda met die actie inhaalde. Ook hier had in mijn ogen dus die 5 seconden straf uitgedeeld moeten worden.
pivavar zegt
Yuki is blijkbaar net zo intelligent als dat ie groot is….. Inderdaad in de bochten er voor zitten, vlak voor het DRS meetpunt op de rem en dan met DRS er weer voorbij. Om het nog een keer te doen. En nog een keer…