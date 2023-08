‘Dutch GP-fan belangrijker dan reguliere treinreiziger!’

De Dutch GP verstoort de dienstregeling van de NS en zodoende is de GP-fan belangrijker dan de normale treinreiziger.

Gaan er veel mensen met de trein naar een groot evenement toe is het weer niet goed. Eerst hadden we het nieuws over de oranje flares, nu mag iemand anders zeuren. En wel over de treinen. De NS laat namelijk tijdens de aankomende F1-race in Zandvoort meer treinen rijden. En dit gaat ten koste van de dienstregeling. Ach jee.

Mag ook al niet…

Dutch GP verstoort dienstregeling

De dienstregeling van de NS is wel vaker aan verandering onderhevig, om het maar zo te zeggen. Het is een wonder als de trein op tijd komt, je op tijd ergens afzet én dat je kan zitten. De NS heeft net zoals veel andere bedrijven en organisaties een personeelstekort en dat levert nu al problemen op. Tel daarbij de GP met al die hossende Hollanders op die met de trein willen en de ellende is compleet.

Freek Bos van de Reizigersvereniging Rover is daar niet blij mee. Ja, wel dat veel mensen met de trein gaan maar niet die vervelende Max-fans. Om Zandvoort goed te ontsluiten met de gele bus op het spoor zijn er 300 mensen extra nodig. En die zijn er niet. Dus dan moet je ergens anders treinen laten vervallen en dat doet pijn bij Freek.

Treinen voor iedereen

Minder treinen laten rijden op sommige trajecten, dat is niet eerlijk volgens Freek:

Moet het vervoeren van raceliefhebbers ten koste gaan van de normale maatschappelijke taak die je hebt?

Nou, liever niet natuurlijk. Maar een uniek evenement als dit, daar moet je offers voor brengen. Toch? Volgens Freek gaat de ondergrens niet behaald worden. Er bestaat namelijk zoiets als een maatschappelijk contract dat afgesloten is met de NS. Daarin staat dat elk station in Nederland minimaal een keer per uur een trein moet zien. Dat komt in gevaar door de Dutch GP!

Enkele willekeurige fans, net aangekomen per trein.

De reizigersvereniging heeft ook een oplossing. Namelijk ervoor zorgen dat de bezoekers gespreid aankomen. OF je komt dus veel te vroeg aan OF veel te laat. Dan kan de NS het wel aan en kunnen de treintjes door heel Nederland blijven rijden. En dan maar hopen op mooi weer, met honderden mensen opgekropt in een natte trein zitten is geen pretje.

Nou, laat maar. Ik parkeer de auto wel ergens in de buurt van Zandvoort en gooi de fiets achterin voor de laatste kilometers. So long, suckers!