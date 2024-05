Ken je deze zeer zeldzame BMW E34 nog?

Of ken je hem überhaupt? Er was eens een BMW 5 Serie die eigenlijk nog dikker was dan de M5.

De stelregel van BMW M is eigenlijk dat zij de dikste versie maken van de te presenteren auto. Qua prestaties, qua motorgrootte, qua pk’s, alles. Dat was wel eens anders. Zo had je een breed scala aan zescilinder motoren in de BMW 3 Serie E30, maar de M3 had een 2.3 liter grote viercilinder. Dit om een lager gewicht en betere rijdynamiek te realiseren, dus het is logisch. Maar eigenlijk sinds de jaren ’00 is de M-versie van een BMW pertinent de allerdikste sjaak die je kan krijgen.

BMW M

De andere M-logica die je sinds recent kent is dat als de M-naam gevolgd wordt door een ‘bekende’ typenaam volgens de BMW-logica, het eigenlijk geen M is. Een M340i bijvoorbeeld, dat is een 340i die opgepept is met M-onderdelen, maar zeker geen M3. BMW M540i klinkt dus als zo’n soort recept. Het is iets heel anders, namelijk een zeer zeldzame versie van de BMW E34.

E34

Om even de E34 op een rijtje te hebben: die werd geleverd met een enorm motorenpalet, waarvan de kleinste 518i een viercilinder was, er enorm veel configuraties waren met een zes-in-lijn en de dikste versies, de 530i, 535i(S) en 540i, hadden de M60 V8. In de M5 lag echter een M-versie van de zes-in-lijn, de S38B36 (later B38). Met 315 en later 340 pk wel de dikste versie, maar niet qua motorgrootte en cilinders.

M540i

De BMW M540i is eigenlijk het antwoord op de vraag ‘wat gebeurt er als de BMW E34 M5 een V8 had gehad?’. Eigenlijk precies wat je verwacht. Met de M60B40 onder de kap met 286 pk is het niet de krachtigste 5 Serie, maar wel het dichtst bij een M5 wat je gaat komen met een V8.

M bemoeide zich namelijk ook met het chassis van de 540i om de BMW M540i te creëren. En het visuele aspect is ook meer M5 dan 540i: de M-bumpers werden toegevoegd. Hij was zelfs unieker dan de M5 door de toevoeging van de BMW Styling 37 ‘M Parallel’ velgen. Die kon je in de Amerikaanse markt namelijk niet krijgen, behalve als je de M540i koos.

Zeldzaam

Waarom heb je dan wellicht nog nooit gehoord van de BMW M540i? Omdat het een extreem zeldzaam ding is. De M540i werd enkel naar Canada verscheept en dat ging in een oplage van slechts 32 stuks. Het exemplaar wat we behandelen staat, uiteraard, te koop.

Kopen

Deze Canadese BMW M540i uit 1995 wordt geveild op Cars & Bids, waar de teller al op 25.000 dollar staat. Voor de Amerikanen is het bijzonder dat deze M540i goedgekeurd is door Californië om op kenteken gezet te worden, iets wat erg lastig is met importauto’s. Ook lijkt de staat aardig uitmuntend: de kilometerstand is met 214.000 km aardig hoog, maar hij is goed bijgehouden. En hoe ongelofelijk mooi is een E34 ‘M5’ in Hellrot met M Para-velgen wel niet?

Een unieke kans, dus verwacht zeker nog even een update wanneer deze veiling zijn einde nadert. Hopelijk heb je vandaag weer wat geleerd over de wereld van zeldzame BMW-modellen door deze M540i!