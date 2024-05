Heet!! Weer een nieuwe kleur voor de Tesla Model S

Er is wederom een nieuwe kleur voor de Tesla Model S! Is het oranje, gifgroen, beige of toch weer grijs?

Het voordeel van individualisering van een auto is dat de klant echt het gevoel krijgt dat hij elke keuze van de wereld kan maken. Wat een toffe manier van klantenbinding is, maar voor liefhebbers van lopende band-werk is het een ramp. Zo heeft Tesla altijd een wat gestroomlijnder kleurenpalet gehad. Je hebt zo’n 6 tot 7 kleuren waar je uit kan kiezen, twee of drie kleuren voor het exterieur en daar blijft het bij.

Beperkte kleuren

Het probleem is dat daarmee wordt ingespeeld op de wens om zo snel en efficiënt mogelijk auto’s in elkaar te schroeven, dus moet je ook in je achterhoofd houden welke kleuren men het liefst wil. De tijd van rode en gele unilakken als standaard is namelijk voorbij. De consument wenst het liefst alle tinten grijs en je mag blij zijn dat je eventueel je Model S nog in blauw of rood mag kiezen. Jammer, maar daar kan je Tesla ook niet perse de schuld van geven, hun filosofie kennende.

Lunar Silver

Vandaar dat de nieuwe kleur van de Tesla Model S een beetje een anticlimax is. Het is namelijk bovenstaande tint: Lunar Silver. En ja, dat is grijs. Zilvergrijs, met volgens het merk zelfs een lichte tint blauw erdoor, maar toch weer grijs. Het is wel voor het eerst dat de kleur zilver terugkeert naar de Model S sinds de laatste facelift.

De zilveren lak is nu al te bestellen en dat gaat je in Nederland 2.600 euro kosten. Dat is even duur als Stealth Grey en Ultra Red, maar 1.000 euro duurder dan Deep Blue en Solid Black. En het is 2.600 euro duurder dan Pearl White Multi-Coat, de standaardkleur. Dit alles geldt overigens ook voor de Tesla Model X.