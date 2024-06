Gemiddelde nieuwe auto is inmiddels kneiterduur

In een dikke tien jaar tijd zijn auto’s extreem veel duurder geworden.

Het mag geen verrassing heten, maar auto’s zijn de afgelopen jaren veel duurder geworden. Niet alleen in Nederland, maar ook in de Verenigde Staten. Wij benzinehoofden associëren het beloofde land vaak met goedkope V8-en. Het hele idee van de muscle car was immers dat ook Joe Blow, de 23-jarige sargeant in het leger, een mooie auto kon kopen. In de tijd dat Amerika nog groots was.

MSRP

Inmiddels is dit alleen nog relatief gezien het geval. Waar een Ford Mustang in Nederland inmiddels 2,5 miljoen kost aan belasting, pik je een Mustang ‘donker paard‘ in Amerika op voor een MSRP van 60K. Edmunds zegt daar het volgende over:

The Dark Horse’s starting price of just over $60K is a little expensive. Journalist van Edmunds, zou een rolberoerte krijgen van de Nederlandse prijs

Toch voelt men ook in Amerika de pijn van inflatie. De gemiddelde transactieprijs van een nieuwe auto is er van net iets meer dan 30.000 Dollar in 2012 gestegen tot 48.389 Dollar anno nu (data van Cox Automotive). De meest forse stap zit omstreeks 2020-2021, toen de Federal Reserve en ECB zijn begonnen met kneiterhard geld printen om de Corona-crisis te mitigeren en gigantische klimaatfondsen te creëren.

In Zwitserland niet deze ontwikkeling

Logisch denkende economen weten natuurlijk al lang dat de enorme prijsstijgingen die we nu ook zien in de winkel komen door dit beleid. En niet door andere (eveneens onprettige) zaken die hiervoor onheus door politici worden aangewezen. Dit blijkt ook uit een vergelijking van gemiddelde prijsontwikkeling tussen verschillende landen.

Uit onderstaande grafiek blijkt bijvoorbeeld dat in Zwitserland, waar men de Franc trots en sterk houdt, een dergelijke stijging helemaal niet is opgetreden. Sterker nog het prijspijl (zie onderste lijntje) is daar de afgelopen jaren feitelijk gelijk gebleven. Terwijl zij op dezelfde manier zijn blootgesteld aan alle geopolitieke ontwikkelingen waar prijsstijgingen aan toegeschreven worden.

Beleid

De eenvoudige verklaring hiervan, vindt men dan ook in de historische wisselkoers tussen de Euro en de Zwitserse Franc, die niet ontwaard is door Europees beleid.

Je moet dus eigenlijk zeggen dat auto’s in de Eurozone en de Verenigde Staten níet duurder zijn geworden, maar dat onze munt niks meer waard is. Helaas is dat voor de Europese Jan Modaal nog niet altijd gereflecteerd in een evenredige stijging in salaris. En zodoende stemmen zij nu vaker op ome Geert en Tante Giorgia. Waarvan akte.