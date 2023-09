BMW presenteert 7 Serie in zeer gedurfde specificatie

Statig is anders: kan de BMW 7 Serie een specificatie als deze hebben?

We raken maar niet uitgepraat over het design van de BMW 7 Serie (G70). Begint ‘ie te wennen? Nog niet echt. Doet BMW er nog steeds zeer uitgesproken dingen mee? Ja, dat wel. Kijk maar naar deze bijzondere BMW 7 Serie die de Slowaakse tak van het merk binnen kreeg.

BMW 7 Serie in gewaagde spec

Uiteraard is daarbij de hulp ingeschakeld van BMW Individual. Normaliter kun je kiezen uit een scala aan grijstinten, Aventurinrot en Individual Tansanit Metallic. Dat laatste is dus eigenlijk al een voorgeselecteerde ‘exclusieve’ kleur. Nee, voor de BMW M760e van vandaag is gekozen voor een veel gewaagder kleurtje.

Velvet Orchid

Het gaat namelijk om Velvet Orchid II (L74). Een kleur die nog niet zo lang in de omloop is en altijd erg Individual is geweest. Er is al een handjevol auto’s in deze kleur, veelal 8 Series en M3/M4’s, maar die zijn dus allemaal Individual. En in het huidige klimaat van redelijk saaie kleuren springt zo’n roze tint er wel vrij snel uit. Nu ook dus op deze BMW 7 Serie wat het design op zijn minst nog iets opvallender maakt.

Two-tone

En als dat nog niet genoeg was, de M760e is niet helemaal in Velvet Orchid gespoten. De onderste helft wel, de bovenste helft is uitgevoerd in Oxid Grey Metallic (C4A). Het roept een beetje een Rolls-Royce gevoel op. Het luxemerk van BMW doet wel vaker van dit soort bijzondere kleuren en op een vreemde manier werkt het gewoon wel. Wij kunnen niet helemaal zeggen of de BMW 7 Serie statig genoeg is om er ook mee weg te komen. Maar als je een statement wil maken, kijk niet verder.

Witte stoelen

En terwijl jij omstanders laat genieten van/stoort met je unieke BMW 7 Serie, vertoef jij in een oase van… nou ja, we wilden zeggen rust vanwege de aardig klassieke zwarte interieurdelen met witte stoelen. Het nogal drukke dashboard met verlichting in alle soorten en maten doet er dan weer een beetje afbreuk aan. Het is een wat moeilijk ding, die G70 7 Serie.

Zou jij het durven? Of zou jij een BMW 7 Serie lekker zakelijk houden? Of voor een S-Klasse gaan? Zoals gezegd is het zeker een opvallende verschijning zo, maar of het mooi is zal op zijn minst smaakgevoelig zijn.