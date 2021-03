Kersverse Porsche Cayenne rijdt huis in Eindhoven binnen - Autoblog.nl

De Porsche Cayenne heeft net iets meer dan een maand van de Nederlandse ondergrond kunnen genieten, alvorens deze een huis in Eindhoven torpedeerde.

Het klinkt als het ultieme doemscenario: je ligt lekker te slapen, hoort een ellendige klap en je treft een auto in je woning aan. In de Fagotstraat in Eindhoven gebeurde precies dat. De klap zal zeker ellendig geweest zijn, het gaat namelijk om een Porsche Cayenne S die een huis binnenreed. Zoals je kunt zien heeft de tweetonner de nodige schade aangericht.

Nieuwe Cayenne

De Cayenne is kersvers geregistreerd in ons land: hij staat sinds eind januari hier op kenteken. Er is dus niet lang mee gereden voordat de SUV van Porsche in een levensgrote nieuwbouwhuistorpedo veranderde. Als we de foto’s mogen geloven is de schade en ravage enorm. Het gebeurde omstreeks 5:50 vanmorgen, de eigenaren van het huis lagen waarschijnlijk nog te slapen. Da’s niet prettig wakker worden.

Bestuurder vlucht

Dan rest er nog één mysterie: wie reed deze Porsche Cayenne het Eindhovense huis binnen? De bestuurder is namelijk gevlucht. De politie is op zoek naar de persoon in kwestie. Niet erg netjes om weg te rennen van je verantwoordelijkheden. Hoe de Cayenne naar binnen is gevlogen is trouwens ook niet bekend. De voorkant van de Cayenne is niet te zien, maar daar zal ook de nodige schade aan zitten. Ook nam de auto een deel van de schutting mee. Naast een voortvluchtige dader: dit verhaal kent alleen maar verliezers.

De toestand van de Porsche Cayenne bestuurder die het huis bombardeerde is niet bekend, maar voor zover bekend is er binnen het huis geen letsel te melden. Het is vooral even schrikken geweest. Nu hopen dat de verantwoordelijke persoon ook nog even de boel netjes afhandelt, dan zijn de huiseigenaren in ieder geval niet de grootste verliezers.

Foto-credit: AS Media.