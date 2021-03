Ford bouwt duizenden auto's zonder werkende ruitenwissers - Autoblog.nl

Het gekke is dat Ford expres duizenden auto’s bouwt zonder werkende ruitenwissers.

Of je nu een auto koopt, een computer of een PlayStation; de kans is groot dat je lang moet wachten tot je je aanschaf binnen hebt. Dit heeft alles te maken met de wereldwijde chiptekorten. Lang verhaal kort; iedereen kocht vorig jaar meer chips dan verwacht. Behalve autofabrikanten, die bestelden weer minder. Die hebben nu weer méér chips nodig, waardoor ze achteraan de rij staan. Oh, en Trumps handelsoorlog met China heeft ook niet geholpen.

Dit betekent voor autofabrikanten dat ze nu geen auto’s meer kunnen maken. In een gemiddelde auto zitten namelijk tientallen tot honderden chips. Hoe meer elektrisch en premium de auto, hoe meer chips. Deze chips besturen ‘leuke’ dingen als het infotainmentsysteem, maar ook belangrijkere zaken als de remmen. En een auto verkopen zonder remmen zou PR-technisch niet bijzonder handig zijn, dus hebben allerlei autofabrikanten inmiddels de fabrieken stopgezet.

Zonder werkende ruitenwissers

Ford heeft nu besloten dat dit volledig sluiten van fabrieken kennelijk net iets te rigoureus is voor alle auto’s. De productie van de Amerikaanse F-150– en Edge-modellen blijft daarom doorgaan. De auto’s zijn praktisch klaar, alleen missen ze nog wel een paar onderdelen, zegt het bedrijf tegen Reuters. De Ford-modellen worden nu gemaakt zonder werkende ruitenwissers of infotainmentsystemen. Waarom specifiek die twee modellen deels worden gemaakt, is niet duidelijk. Ford zei eerder dat modellen die Ford het meeste opleveren – waaronder de F-150 – voorrang zouden krijgen.

Je kan dergelijke auto’s natuurlijk niet verkopen zonder die systemen, zeker niet zonder werkende ruitenwissers. Tenzij je klanten hebt in de Sahara. Het zou om duizenden auto’s kunnen gaan. Zodra de fabrikant de chips weer binnen heeft, zal het deze installeren in de auto’s en kunnen ze naar de klanten. Ford verwacht de auto’s – inclusief werkende ruitenwissers – binnen ‘een aantal weken’ af te kunnen maken.