Handig, Kia geeft subsidie op plug-in hybrides. Mocht je in de markt zijn voor een nieuwe auto is het misschien wel handig om te weten.

Kia doet de hybride-modellen in de aanbieding. Binnenkort krijgen elektrische auto’s extra subsidie van de overheid. Althans, voor particulieren. Zakelijke rijders kunnen al langer genieten van de financiële geneugten van het elektrisch rijden.

Ordinaire korting

Om rijden op een ‘BEV’ (Battry Electric Vehicle) interessanter te maken voor particulieren, geeft de overheid subsidie. Dus, om wellicht nog van de plug-in hybrides af te kunnen komen, organiseert Kia zelf een actie. Kia geeft subsidie op drie plug-in hybrides. Het is natuurlijk gewoon ordinaire kortin, maar hey: we zijn Nederlanders en kunnen een goede deal wel waarderen!

Drie modellen

De subsidie die Kia zelf geeft geldt op de volgende PHEV ‘s: de XCeed, Ceed Sportswagon en Niro. Ook voor de zakelijke rijder is de actie interessant. Voor PHEV’s geldt tot 2025 het zogenaamde halftarief, waardoor je maar 50% van de MRB hoeft te betalen. Ook zijn er veel bedrijven die een zo laag mogelijke CO2-uitstoot wensen van hun wagenpark. De CO2-uitstoot van deze PHEV’s is lekker laag. Voordeel voor de rijder: er zit nauwelijks BPM op, dus je hebt relatief gezien meer auto (en minder belasting) voor je geld.

Prijzen

Dan de vraag: wat kost dat nu, nu Kia zelf subsidie geeft op haar eigen modellen? De Kia Ceed Sportswagen is er nu vanaf 30.495 euro. Daarmee is het de goedkoopste plug-in hybride die je in Nederland kunt kopen. De Xceed plug-in hybrid kost 31.495 euro, goedkoper dan de 1.4 benzineversie met automaat. De Niro plug-in hybrid is er nu vanaf 32.195 euro, slechts een paar honderd euro meer dan de gewone hybride (zonder stekker).

Geen racemonsters

Het zijn overigens geen racemonsters, deze PHEV’s. Alledrie hebben ze dezelfde aandrijflijn: een 1.6 benzinemotor met een 44,5 kW sterke elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt een bescheiden 141 pk. Maar het gaat niet om scheuren, maar om sparen. Je kan elektrisch ongeveer 50 km ver komen, dankzij de 8,9 kWh accu. De actie is geldig vanaf vandaag tot eind juni.