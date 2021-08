De nieuwe Kia Ceed kost net zo veel als een Bentley

Je hebt het goed gelezen. Voor de prijs van de gloednieuwe Kia Ceed koop je ook een Bentley. Maar welke zou jij kiezen?

Kia heeft de prijzen van de vernieuwde Ceed-range bekend gemaakt. (Lees hier alles over de opfrisbeurt voor de Koreaan) De prijs komen we zo op, wees maar niet ongerust. Eerst willen we hier even een lans breken voor de Koreaanse autofabrikant.

Want wat maken ze daar toch knappe auto’s tegenwoordig. Natuurlijk hebben we de Stinger. Die helaas zo duur is dat je hem haast nooit ziet, bedankt overheid. En wat dacht je van de nieuwe EV6? Schitterend! De nieuwe Ceed mag er qua looks ook zijn. En nee, dit is geen advertorial, het is gewoon een mening.

Nu zijn de prijzen van de nieuwe Ceed ook bekend

Laten we maar met de deur in huis vallen. Een nieuwe Kia Ceed mag je mee naar huis nemen vanaf 24.095 euro. Daarvoor krijg je de hatchback met een 1.0 liter turbotorretje met 120 pk.

Voor 1000 euro meer krijg je de stationcar, die bij Kia Sportswagon heet, eveneens met een 1.0 T-GDI met hetzelfde vermogen. En voor 32.095 krijg je de ProCeed. Die heeft als instapper ook dat motortje.

Je kunt overigens wat meer geld uitgeven voor meer vermogen. Dan krijg je uiteindelijk de GT-uitvoering en die heeft 204 pk. Vanaf oktober staan de Kia Ceed, de Ceed Sportswagon en de ProCeed in de showrooms.

Maar voor hetzelfde geld heb je ook een Bentley

Ja, je leest het goed. Voor het geld dat je kwijt bent voor de Kia Ceed met 1.0 T-GDi motortje met 120 pk, kun je ook opteren voor een heuse Bentley. En wel eentje die in de youngtimerregeling valt.

We hebben het hier over een Bentley Continental GT met een 6.0 W12 in het vooronder. Dat blokje levert 560 pk. Daarmee haal je ongeveer 320 kilometer per uur. En volgens de verkoper is het “DE GOEDKOOPSTE VAN EUROPA, VERWACHT DUS GEEN NIEUWE”.

Nee, nieuw is ie zeker niet. Hij komt uit 2005 en heeft ongeveer 175.000 kilometer gelopen. En dat ongeveer zeggen we bewust. De tellerstand is namelijk niet af te lezen, dus we gokken maar wat. Ook zit er maar 1 sleutel bij en heeft hij een klein 1’tje op het nummerbord. Nou, wat kan daar nou in hemelsnaam mis mee gaan?

Welke zou jij kiezen?

Ga jij voor de nieuwe, verstandige, mooi vormgegeven, maar ook een tikkie saaie en veilige keuze in de vorm van de Kia Ceed? Of hou je wel van een gokje en ga je voor de goedkoopste Bentley van heel Europa?

Wij hier kiezen unaniem voor de Bentley. Gewoon, omdat we een tikkie masochistisch zijn ingesteld, blijkbaar. Of gewoon zo stom als het achtereind van een varken. Kan ook.

We zijn benieuwd naar jouw keuze!