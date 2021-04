Smaakvol getunede Kia Stinger geeft het voorbeeld - Autoblog.nl

Zo’n smaakvol getunede Kia Stinger oogt wel heel erg fraai, hoor.

Soms kan een klein beetje tuning het verschil maken. Zo’n fabrikant moet toch tegen zo laag mogelijke kosten zo veel mogelijk mensen aanspreken. Een fraaie stance wordt dan bijna altijd over het hoofd gezien.

Serieus, met een paar kleine kwaliteitsaanpassingen maak je van een keurige auto best wel een dikke auto. Denk aan deze Kia Optima Sportswagon van een Autobloglezer @jvthof.

Dankzij wat grotere wielen en kleinere rijhoogte was het ineens best een dikke auto. Kun je nagaan wat er gebeurt als je een Kia Stinger bij de kladden pakt. Die is van zichzelf al erg gaaf, maar ook hier kun je met een paar eenvoudige ingrepen ‘m nog mooier maken. Dat is precies wat Giacuzzo heeft gedaan.

Smaakvol getunede Kia Stinger

Mocht je Giacuzzo niet kennen, dat is een tuner uit Duitsland (Menden) die zich specialiseert in de leukere en meer obscure Aziatische auto’s. Logisch, er zijn tientallen tuners voor enkel en alleen BMW, dus is er één Duitse tuner die bijna alle Japanse en Zuid-Koreaanse merken kan veredelen. Ditmaal gaat het om een smaakvol getunede Kia Stinger. Er is gekozen voor een setje wielen van de firma Barracuda Wheels. Het gaat om het model ‘Inferno’.

De maten liegen er niet om. Aan de voorzijde zijn de velgen 8,5x 20 groot. Dat zorgt ervoor dat de voorbanden 225/35 R20 zijn. De achterbanden van de dikke Kia zijn 10×20 groot. Ook hier een lekker bandenmaatje: 255/30 R30. Relatief smal voor de velgbreedte, maar dat is de mode tegenwoordig.

Verenset

Om de stance van de Stinger te verbeteren, heeft Giacuzzo een verenset in de aanbieding. Er wordt gezegd dat ze de veren zelf ontwikkeld hebben, maar de afbeeldingen zijn toch écht geleend van Eibach. Misschien heeft Eibach ze voor hen ontwikkeld, dat kan natuurlijk ook. Of ze hebben dezefde fotograaf. Betreft de verenset: er is voor gekozen om de verlaging zo decent mogelijk te doen.

Vóór is de Stinger met 30 millimeter verlaagd, achter bedraagt de verlaging 25 millimeter. Zoals je kan zien op de foto’s is het nog altijd niet té laag. Mocht je het nog niet helemaal naar wens vinden, je kunt ook een schroefset kiezen, die dankzij de paars-gele kleurstelling onmiskenbaar van KW afkomstig is. Dan kun je de hoogte zelf instellen.

Het geheel wordt afgemaakt middels een Giacuzzo bodykit. Denk aan een voorspoiler, achter-‘schort’, sideskirts en diffuser. Bij die diffuser zie je ook een ander uitlaatsysteem. Deze ziet er niet alleen beter uit, maar volgens zijn makers klinkt deze ook beter. De uitlaat heeft gewoon ABE en EC-goedkeuring, dus in de meeste landen mag een dergelijke set gemonteerd worden. Voor betere prestaties komen er twee modules aan. Eentje moet zorgen voor meer vermogen en koppel uit de 3.3 V6, de andere module moet zorgen voor een betere gaspedaal respons.

Niet alle prijzen zijn bekend, maar de meeste kun je vinden in de Giacuzzo-catalogus.