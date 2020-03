Private Lease zeer nadelig voor hypotheek bedrag

Dat je minder kan lenen vanwege private lease, moet eigenlijk bekend zijn. Dat is het blijkbaar nog niet.

In principe is het vrij simpel. Wil je een auto, dan zul je ervoor moeten sparen. Een andere oplossing is het maken van privékilometers in de auto van de zaak.

Mocht je geen auto willen kopen en geen auto van de zaak hebben, is er alsnog een optie als je in een (nieuwe) auto wil rijden: Private Lease. Dit concept is al een paar keer voorbij gekomen op Autoblog. Het idee is vrij simpel: je gaat naar een dealer, kiest de auto uit, stelt het leasepakket samen (jaarkilometrage, looptijd) en klaar is Klaas.

Private Lease

Op zich valt er veel te zeggen voor Private Lease. Je weet precies van te voren wat de kosten zijn. Normaal gesproken zijn afschrijving en onderhoudskosten voor de eigenaar, nu voor de leasemaatschappij. Je komt dus niet voor verrassingen te staan. Tenminste, als je even goed op de kleine lettertjes let en de auto een beetje netjes inlevert aan het einde van de looptijd.

Schuld

Wat veel mensen vergeten is dat Private Lease wordt gezien als een vorm schuld. Daardoor is de maximale hypotheeksom veel lager. Dat laten de verzekering-adviseurs van Independer weten via het Algemeen Dagblad. Volgens Independer zijn mensen onvoldoende geïnformeerd over de beperkingen van leningen als private lease.

Leningen

Nu zijn er meerdere leningen die ervoor zorgen dat je minder kunt lenen voor een hypotheek. Ze doen dit aan de hand van een praktisch voorbeeld. Er wordt uit gegaan van een situatie van tweeverdieners met beide een inkomen van 36.000 euro per jaar. In een normale situatie zou je voor 369.000 euro een hypotheek kunnen afsluiten. Maar dan gaat de kredietverstrekker kijken naar je schulden.

Ergste scenario

Sommige schulden hebben een relatief beperkte impact. Maar de hypotheek verstrekker (de bank) pakt overal het ‘worst case’ scenario. Dus als je een credit card hebt met een limiet van 5.000 euro, dan heb je ook 5.000 schuld volgens hen. Ook al heb je niets opgenomen. Het resultaat is dat je maximaal te lenen bedraag daalt met 27.500 euro! Handig, zo’n credit card voor noodsituaties.

Impact

Bij Private Lease is de impact verreweg het grootst. Als je een Private Lease schuld van 10.600 euro hebt, betekent dat niet dat je voor 10.600 minder kunt lenen. Nee, het betekent dat je 58.500 euro minder kunt lenen. Dus tel je private lease auto op bij je telefoon, studielening, roodstand en schuldruimte van je creditcard en je kunt bijna een ton minder lenen.

Kortom, mocht je binnenkort plannen hebben om een huis te gaan kopen, zorg dan dat je zo min mogelijks maandelijkse verplichtingen hebt en rij even tijdelijk in een Suzuki Celerio.

Fotocredit: BMW 430i van @frits3000 via Autiojunk.