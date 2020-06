Kia Picanto facelift – dit is er nieuw

Alles over de Kia Picanto facelift, inclusief bewegende beelden van de hatchback.

Enkele weken geleden kregen we al een glimp van de nieuwe Kia Picanto. Het ging hier toen om de variant voor de Zuid-Koreaanse markt. Inmiddels heeft het automerk het doek getrokken voor de vernieuwde Picanto in Europa. Dit is hem geworden.

Het vernieuwde uiterlijk hebben we al kunnen zien in het vorige artikel. Laten we ons eens focussen wat de andere relevante vernieuwingen brengen. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op de motoren. Er komt een nieuwe 100 pk 1.0 T-GDI naar de Picanto. Er is ook nog een atmosferische en niet heel inspirerende 67 pk 1.0 DPI. Het is bovendien de eerste Kia met de nieuwe AMT-transmissie. Feitelijk is dit een geautomatiseerde handbak, gebaseerd op de manuele bak met vijf verzetten.

In het interieur moet het oude 7.0-inch infotainmentsysteem plaatsmaken voor een nieuw 8.0-inch aanraakscherm. Standaard komt deze unit met ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto.

De Kia Picanto facelift is verkrijgbaar in 10 verschillende kleuren. Het opgefriste model kun je verder herkennen aan twee nieuwe soorten lichtmetalen velgen. Ze zijn 14-inch of 16-inch “groot”. Vanaf het vierde kwartaal kun je de nieuwe Kia Picanto bewodneren bij de dealer. Prijzen worden in aanloop naar de introductie bekendgemaakt.