Nederlandse subsidie elektrisch rijden: zo werkt het

Er komt een Nederlandse subsidie voor elektrisch rijden. Wat dit betekent en hoe het werkt lees je in dit artikel.

De kogel is door de kerk. Na een eerdere aankondiging is de Nederlandse subsidie elektrisch rijden nu definitief. In minder dan een maand, per 1 juli 2020, kun je naar de dealer rennen voor een EV en subsidie opstrijken. Mits de auto aan de voorwaarden voldoet.

Spelregels

De subsidieregeling voor elektrische personenauto’s is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant, en daarmee dus definitief. Tijd om de spelregels met je door te nemen. Alleen volledig elektrische auto’s komen in aanmerking voor de subsidie. Het gaat hier om een aanschafkorting van 4.000 euro op een nieuwe EV en 2.000 euro korting voor een tweedehands EV. Bij Private Lease wordt het subsidiebedrag gedurende de looptijd verrekend in het maandbedrag.

Er gelden een aantal belangrijke voorwaarden:

Alleen 100% elektrische personenauto’s met een WLTP-actieradius van minimaal 120 kilometer.

De catalogusprijs is niet lager dan 12.000 euro en niet hoger dan 45.000 euro.

De auto is als elektrische personenauto geproduceerd. Een auto omgebouwd tot EV komt niet in aanmerking.

Aankoop via dealer of een erkend autobedrijf. Particuliere verkoop onderling betekent geen subsidie.

subsidie. Elektrische auto’s uit de voertuigcategorie M1.

De overheid heeft een speciale webpagina in het leven geroepen met alle informatie over de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP).

Evaluatie na een jaar

Op 5 maart kwam staatssecretaris Van Veldhoven met een conceptregeling over deze aanschafkorting. De afgelopen maanden zijn er 380 reacties binnengekomen. Onder meer van burgers, bedrijven, organisaties en adviesorganen van de overheid. Er komt daarom een tussentijds evaluatiemoment om te kijken hoe de regeling uitpakt. De subsidieregeling loopt van 1 juli 2020 tot 1 juli 2025 en het evaluatiemoment is over een jaar.

Hoe werkt het?

Goed, je hebt dus een EV gekocht die aan de voorwaarden voldoet. Maar hoe krijg je die Nederlandse subsidie voor elektrisch rijden? De subsidie kan vanaf 1 juli online aangevraagd worden. Op dit moment is het nog even afwachten waar je deze subsidie precies kunt aanvragen.

De overheid heeft een maximaal budget ingesteld voor deze vorm van subsidie. Voor 2020 is er een bedrag van 17,2 miljoen euro uitgetrokken. Daarvan is 10 miljoen euro voor nieuwe elektrische auto’s en 7,2 miljoen voor gebruikte. Het is nog niet bekendgemaakt wat de jaarbudgetten voor 2021 en later gaan worden.

Welke auto’s?

Je hoeft niet zelf te gaan uitrekenen welke elektrische auto’s in aanmerking komen voor de subsidie. Dat heeft een ambtenaar voor je gedaan. Daar is de Autolijst SEPP 2020 uit voortgekomen. Op de autolijst zijn alle merken en modellen opgenomen die in aanmerking komen. De lijst zal door de overheid up-to-date worden gehouden. Je kunt de huidige lijst (de lijst van 02-06-2020) als PDF downloaden. In de praktijk betekent het dat elektrische auto’s uit de voertuigcategorie M1 in aanmerking komen. Subsidie voor een Biro of andere voertuigen die binnen de categorie L (Light Electric Vehicles) vallen kun je dus vergeten.