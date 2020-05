Vernieuwde Kia Picanto knalt je scherm op

Check die kleuren! Die sportieve lijnen! De vernieuwde Kia Picanto is weer lekker opvallend! Wow!

Het is typisch zo’n auto die je iedereen aanraadt. Om zelf in een hopeloze Saab 9-3 Cabrio, Lancia Kappa Coupe of Rover 827 te stappen. Tsja, wij petrolheads houden er andere eisen op na dan de reguliere consument.

Verjaardag

Als men erachter komt op een verjaardag dat je ‘iets van auto’s weet’ krijg je de vraag automatisch naar je toegeslingert: welke auto moet ik kopen? Nu mag ik dat advies geven voor mijn werk doen, maar op verjaardagen benoem ik opvallend vaak de Kia Picanto.

Volwassen

De Picanto is namelijk behoorlijk volwassen voor zo’n kleintje. De running-costs zijn lekker laag, ze zijn betaalbaar in aanschaf en de garantie loopt lang door. Ook zien ze er best geinig uit heb je behoorlijk wat ruimte. Veel uitvoeringen zitten redelijk goed in hun spulletjes. Het is gewoon heel deugdelijk transport. Nog niet zo heel lang geleden werd de derde generatie Kia Picanto geïntroduceerd, nu staat de vernieuwde Kia Picanto alweer klaar.

Kia Morning

Ja, je leest het goed, het gaat om de vernieuwde Kia Picanto, niet een gloednieuw model. Nou ja, Picanto, eigenlijk gaat het om de Kia Morning. Dat is de naam die de Picanto heeft in Zuid-Korea. In Zuid-Korea is een Picanto een snack: een soort dikke frikandel met extra kruiden, waarmee het merk liever niet geassocieerd wordt.

Exterieur

De vernieuwde Kia Picanto, eh, Morning, heeft nieuwe bumpers, een nieuwe Tiger-nose grille, nieuwe koplampen en mistlampen. Ook zijn er nu 16″ lichtmetalen velgen mogelijk. Op een A-segment autootje! Ook de achterlichten zijn opgefrist.

Interieur

Het sterke punt van de Kia Picanto was het interieur. Dat was zeer solide en zakelijk, zeker in vergelijking met andere A-segment auto’s als de erg basale Skoda Citigo of juist de meer funky Citroen C1. In het interieur van de vernieuwde Kia Picanto is er niet veel gewijzigd, op het (waarschijnlijk optionele) enorme 8-inch scherm (dat was 7-inch) en wat kleine details na.

Motoren

Qua motoren is het even afwachten wat Kia gaat doen. Op dit moment heeft Kia de 1.0 MPI en 1.0 T-GDI op zijn website staan. Die 1.0 MPI met 76 pk en 95 Nm is iets bijgepunt om nog wat zuiniger te zijn. De oude 1.2 met automaat, komt sowieso niet terug, dat was destijds de goedkoopste auto met een G-label. Over prijzen gesproken, dankzij het (kennelijk) enorm vervuilende karakter van de Picanto, is de prijs in een paar jaar tijd gestegen van 11.895 euro naar bijna 14.395 mille.