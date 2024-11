Kia Sportage heeft een compleet nieuwe neus

De boemerang komt niet terug bij de facelift van de Kia Sportage.

Er was een tijd dat de Koreaanse designafdelingen hun huiswerk afkeken van de Europeanen, maar inmiddels hebben ze wel hun eigen weg gevonden. We hebben de laatste jaren al de nodige eigenzinnige ontwerpen gezien van Kia en Hyundai.

Zo ook de Kia Sportage, die een hele herkenbare neus had met de boemerangvormige dagrijverlichting. Dat is nu echter verleden tijd, want de auto krijgt – zoals aangekondigd – een grondige facelift. Daarbij wordt de neus compleet op de schop gegooid.

De boemerang is dus verdwenen, in plaats daarvan zien we dagrijverlichting in de vorm van een 7. De koplampen vormen visueel één geheel met de grille. Het ziet er nog steeds futuristisch uit, maar toch wat minder speels dan voorheen.

Aan de achterkant zijn de veranderingen een stuk minder ingrijpend, zoals wel vaker met een facelift (die niet voor niks een facelift heet). De vorm van de achterlichten is nog hetzelfde, alleen de ‘ledsignatuur’ is anders. Deze heeft nu de vorm van een F.

Mocht je trouwens moeite hebben om de Sportage te herkennen: je kijkt hier naar de versie voor de Koreaanse en Amerikaanse markt. Die is langer en heeft een extra zijruitje. Daarom ziet deze auto er anders uit dan de kortere versie die we in Europa krijgen. Maar die gaat wel gewoon precies dezelfde neus en achterkant krijgen.

De binnenkant moeten we ook nog even behandelen, want hier is ook het nodige veranderd. De Sportage heeft een compleet nieuw ’tweespaaks’ stuur gekregen. Het schermencluster is nu rechthoekig en het dashboard is verder opgeschoond doordat de ventilatieroosters nu één verticale streep vormen.

Het wachten is nu nog even op de Europese versie, maar bij deze weet je alvast wat er allemaal gaat veranderen met de facelift van de Kia Sportage.