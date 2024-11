Suzuki-baas wil absoluut geen elektrische Jimny

Een elektrische Jimny zou het 4×4-gevoel ‘ruïneren’, maar er is een alternatief.

Dankzij de strenge regelgingen in ons continent zag Suzuki de noodzaak om de Jimny hier niet meer te verkopen. Een zwarte dag voor vele liefhebbers. De enige manier waarop Europa nog interessant kan zijn voor de geinige terreinwagen is een elektrische versie. En die leek er ook te komen. Bij de EV-plannen voor dit jaar was duidelijk een Jimny-silhouet zichtbaar. Daar ziet het merk, of in ieder geval de baas van het merk, nu toch van af.

Gisteren sprak Suzuki-baas Toshihiro Suzuki met wat journalisten na de presentatie van Suzuki’s eerste EV, de e Vitara. Aan het groepje collega’s vertelt Suzuki het volgende: ‘Als je praat over een Jimny EV, dan denk ik dat je het best deel van de Jimny ruïneert. Ik denk dat het belangrijkste pluspunt van de Jimny het juiste gewicht is.’ Kortom, Suzuki is bang dat de Jimny te zwaar wordt als hij één of meerdere elektromotoren plus een flinke accu moet rondzeulen.

Er is een alternatief voor de elektrische Suzuki Jimny

Komt er dan nooit meer een nieuwe Jimny naar Nederland? Daar zijn we niet zo zeker van. Suzuki wil dat de Jimny niet zozeer wordt gezien als offroad-speelgoed, maar als compagnon voor bouwlieden en andere werklui. De grote baas zegt: ‘Als we de Jimny willen blijven aanbieden voor professionals, dan is misschien e-fuel of biobrandstof in combinatie met een verbrandingsmotor de manier om de Jimny een toekomst te geven.’

Dat beeld is zo onrealistisch nog niet. Zeker nu Suzuki de eerste stapjes heeft gezet in een samenwerking met Toyota. De twee Japanse concerns hebben afgesproken om elkaar te gaan helpen met elektrische platformen. Zo komt er van de nieuwe e Vitara straks ook een Toyota-versie. Mocht dit als positief worden ervaren, dan zou de samenwerking wellicht kunnen uitbreiden naar andere brandstofsoorten. Want als er een merk is dat maar wat graag experimenteert met verschillende peuten, dan is het Toyota wel.

Foto: Suzuki Jimny Allgrip, gespot door elindewilde

Via: AutoCar