Man achtervolgt pakketjesdieven met Cybertruck [video]

Spoiler: de achtervolging duurt niet lang.

De Tesla Cybertruck heeft zo zijn nadelen, maar voor één ding is de auto in ieder geval uitermate geschikt: achtervolgingen. Dat ondervond een stelletje dieven. Ze werden echter niet achtervolgt door een politie-Cybertruck, maar door iemand die het recht in eigen handen nam.

Dit kon zich natuurlijk maar in één land afspelen: de VS. Een man uit Florida kwam aanrijden bij zijn huis en zag dat er precies op dat moment een pakketje werd gestolen van voor zijn deur. Helaas voor de dieven reed de man in een Tesla Cybertruck en zette hij meteen de achtervolging in.

Dit resulteerde in de kortste achtervolging ooit. De Genesis van de dieven is nog maar net op gang gekomen of de Cybertruck heeft ‘m al ingehaald. Op de video lijkt het even alsof de auto geramd wordt door de Cybertruck, maar in werkelijkheid rijden de dieven zelf tegen een boom. De Cybertruck knalt vervolgens achterop de Genesis.

Sailliant detail is dat de Cybertruck in kwestie een huurauto was. Dit is dus een mooi voorbeeldje van ‘don’t be gentle, it’s a rental’. Ondanks de robuuste bouw van de Cybertruck is de auto toch nog flink beschadigd. In de Genesis zaten drie dieven, die allemaal opgepakt zijn.

Dit is al de derde Cybertruck die crasht in een week tijd, want dit weekend crashten er twee exemplaren in Mexico.

Via: Carscoops

Foto en video: Stephen Phelps